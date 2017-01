I oktober ble NM-finalisten sendt til akutten med en lidelse som kan ramme høye menn

TIF Viking-Tromsø 1–3

«Høye, tynne menn er mest utsatt», sa Geir Eithun da han lå med punktert lunge i fjor høst. Lørdag spilte han NM-finalen i volleyball. Det ble tap med 3–1 i finalen mot BK Tromsø.

– Dette har ikke vært ideell oppladning, men det er ikke det som avgjør at vi taper. Jeg selv spiller ingen god kamp, jeg finner ikke ut av det, sa Eithun og la til TIF Viking aldri kom inn i rytmen.

Fikk vondt i brystet

Eithun må tenke tilbake på den tøffe tiden helt i slutten av oktober i fjor, da han ble syk da han satt i bilen sin. Den tidligere proffen i Polen og Italia hadde vondt for å puste og skjønte ikke helt hva det var som skjedde.

Det spesielle var at han nettopp snakket med sin gamle makker Horrem da han kjente smertene.

– Han er en tøffing, sier Iver Horrem, som var makker med 37-åringen i fire år.

Paret prøvde å komme til OL i Rio i sandvolleyball, men det gikk ikke. Da valgte Horrem å legge opp.

Men Eithun er stadig på banen, nå som innendørsspiller i TIF Viking, som er et bergenslag.

Lørdag i Ekeberghallen kunne Horrem se at det er oppegående volleyballspiller som er tilbake.

- Han er veldig erfaren og bidrar både på og utenfor banen, sier Horrem om Eithun, som kommer fra Førde, men bor i vestlandsbyen.

– Jeg husker at jeg tenkte «det var voldsomt» da jeg fikk høre hva som hadde skjedd. En punktert lunge er ikke noe å kimse av. Nå gikk det heldigvis bra.

Tromsø startet sterkest

Mens kronprinsfamilien satt på tribunen, inkludert de to minste barna, ble det en kamp med stort trøkk i Ekeberghallen. Også statsminister Erna Solberg hadde valgt å bruke ettermiddagen og kvelden på denne finalen, som fikk en veldig fin ramme.

– Det var veldig spennende og gøy, men det er jo litt trist at ikke bergenserne vant, ler hun.

Solberg sier til Aftenposten at hun selv har spilt litt volleyball på skolen.

Mette-Marit, som også delte ut pokaler til spillerne på begge lag, har spilt volleyball som ung i Vågsbygd.

Hun og kronprins Haakon så ut til å kose seg stort underveis.

Tromsø vant de to første settene 25–19 og 26-24, og i denne idretten er det slik at alt er over med tre seire. Men i det tredje overtok bergenslaget 25–23.

Det skulle ikke bli noen tidlig kveld.

Tromsøs store heiagjeng

Publikum ropte BK (Tromsø) med stor entusiasme og trommene lød. Gjestene med sitt mannskap og veterantrener Edgar Brox på sidelinjen, tok frem det som var nødvendig i starten.

Den tidligere presidenten i Norges Volleyballforbund elsker slike oppgjør.

– Det betyr mye for norsk volleyball å ha et godt lag fra Nord-Norge, sier Iver Horrem, som i dag er markedssjef i forbundet.

Brakk armen før finalen

På Tromsøs lag satt Erling Isachsen på benken. Han er en av de bedre på laget, men skadet seg i romjulen.

Han tråkket over, trodde det var en mer alvorlig skade og slo armen i gulvet. Da brakk den!

Kristoffer Østvik, én av tre brødre på Tromsøs lag, ligger på tredjeplass på poengligaen i Norge. Nå sørget han for viktige poeng for Tromsø.