Kaotiske tilstander etter Norges første VM-tap: – Ble litt småbjeffing

Frankrike – Norge 31–28

Saken oppdateres

NANTES/OSLO: De norske håndballherrene kjempet innbitt, men tapte 28–31 i VM-kampen mot Frankrike søndag.

Norge havnet bakpå allerede fra starten av kampen. På det meste var de hele syv mål bak Frankrike, men mot slutten knappet de litt inn på ledelsen.

Det holdt allikevel ikke, til Bjarte Myrhols store frustrasjon.

Frankrike - Norge 31–28 (16–12) 10.400 tilskuere Norge: Ole Erevik, Espen Christensen, Torbjørn Bergerud – Sander Sagosen 8, Joakim Hykkerud, Bjarte Myrhol 3, Kent Robin Tønnesen 4, Magnus Jøndal 6, Kristian Bjørnsen 5, André Lindboe, Magnus Gullerud, Magnus Abelvik Rød 1, Christian O’Sullivan, Eivind Tangen, Gøran Johannessen 1, Espen Lie Hansen. Toppscorer Frankrike: Kentin Mahe, Nikola Karabatic og Nedim Remili, alle 5. Dommere: Kolahdouzan/Mousaviyan, Iran. Utvisninger: Frankrike 6 x 2 min. og rødt kort, Norge 7 x 2 min. og rødt kort (O’Sullivan). Norge møter Brasil tirsdag og Japan torsdag.

Tydelig irritert

Etter kampen endte nemlig han og Frankrikes største stjerne, Nikola Karabatic, i klammeri. De to spillerne diskuterte tydelig rett etter kampen. Myrhol ga seg ikke før etter at Karabatic hadde blitt kåret til banens beste spiller, og lagene hadde takket for kampen.

– Jeg bare snur meg og ser at lagene står i klinsj. Jeg vet ikke helt hva som skjer, sier landslagstrener Christian Berge til TV 2 etter kampen.

TV 2s ekspert mener det er en situasjon rett før kampslutt som utløste diskusjonene.

– Sander kommer i en liten klinsj utpå der. Det ble litt småbjeffing. Det var temperamentet fra Groruddalen som slo inn, sier Myrhol til TV 2.

Norges kaptein forklarer videre at han ble frustrert av at en fransk innbytter var unødvendig hardhendt på tampen av en kamp. Derfor måtte han, som kaptein, vise at det ikke var greit.

Situasjonen med Karabatic etter kampen blir avfeid som «ingenting».

– Han prøvde å takke meg for kampen og trodde at jeg ikke ville takke. Men det ville jeg jo, det var ikke noen store greier, sier Myrhol.

Keeperne slet

Torbjørn Bergerud ble hyllet som den store helten etter seieren over Russland lørdag, men fikk tøffere arbeidsvilkår mot Frankrike.

– Det var mer utfordrende å møte Frankrike. De hadde et sinnssykt trykk, og vi vi ikke treff på dem hverken i forsvar eller vi helt bakerst. Da ble det for tungt, oppsummerte 22-åringen, som tok seg opp mot slutten av kampen og endte med seks redninger på 24 skudd, eller 25 prosent.

For Ole Erevik ble det bare én på 11 etter å ha fått en tøff start. På 3–2 skjøt Nikola Karabatic rett og slett de spesiallagde brillene av ham. Bergerud måtte hive av seg treningsjakken.

– Jeg hadde ikke trodd jeg skulle inn så fort, men når du er på benken skal du alltid være klar til å hoppe innpå. Dessverre hadde Frankrike litt for god kontroll, og vi slipper inn 31. Det er for mye, men vi ga aldri opp, sier Bergerud, som avsto fra å kommentere dommerne fra Iran.

Og årsaken til den ampre stemningen etter kampen hadde ikke Danmarks-proffen helt fått med seg. Han var mer opptatt av å ta seirene mot Brasil (tirsdag) og Japan (torsdag).

– Vi skal vinne begge, for annenplassen i gruppen, den skal vi ha.

Ser fremover

Etter tapet har Norge fire poeng på de tre første kampene i VM. Håpet om mellom- og sluttspill lever videre. Nå venter Brasil og Japan i de siste to kampene i gruppespillet.

– Moralmessig er dette en bra kamp. Vi klarer hele tiden å hente inn, vi viser sterk moral. Det er mange spillere som presterer bra. Vi skal opp mot Brasil, det blir ingen enkel kamp, sier Berge.

Sander Sagosen ble Norges toppscorer i kampen med syv mål. Han mener kampen var bra i perioder, mot et lag som normalt skal være hakket bedre enn Norge.

– De gjør mindre feil enn oss. I herrehåndball blir man straffet når man gjør feil. Vi er aldri glade når vi ikke vinner, sier Sagosen til TV 2.

