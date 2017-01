Det sønnen hadde tegnet, rørte kapteinen til tårer etter VM-bragden

KROATIA-NORGE 25–28

PARIS/OSLO: Norge kan gjøre seg klar til en gigantkamp: VM-finale mot Frankrike i Paris. Det endte 28–25 etter ekstraomganger og et vanvittig drama mot Kroatia i semifinalen.

Tross flere straffebom klarte Norge å få kampen til ekstraomganger. Der var Norge sterkest. Kaptein Bjarte Myrhol avgjorde i andre ekstraomgang med sin 25–28-scoring.

– Det er en enestående følelse - og en følelse som endelig går i oppfyllelse, sier Myrhol.

Fikk tegning av sønnen

Myrhol snakket også om lykkeønskningene fra sønnen Rasmus (4). Håndballesset fikk sønnen sammen med Charlotte Forslund i 2012 - kun måneder etter at Myrhol hadde blitt diagnostisert med testikkelkreft.

Etter kampen gikk kapteinens tanker til en gave fra lille Rasmus.

– Jeg fikk en tegning av sønnen min. Han tegnet han, lillesøster og pappa, og pappa hadde en medalje rundt halsen, sier en gråtkvalt Myrhol.

– Er det gull eller sølv?

– Den er faktisk en eller annen gullfarge.

Kapteinen måtte felle noen tårer i intervjusonen etter kampen. Han fortalte videre et sønnens tegning skulle få «hedersplassen i stuen». Myrhol hylles av TV 2-ekspert Randi Gustad.

– Det er ingen som fortjener det mer. Han er så hardtarbeidende - han er så godt trent, sier Gustad i kanalens sending.

Frankrike i finalen

Keeper Torbjørn Bergerud leverte en knallkamp og reddet svært mye. Han befestet heltestatusen da han reddet straffen fra Zlatko Horvat ved full tid. Hadde den gått inn, hadde Norge vært ute.

– Da skjønte jeg at dette er vårt år, sier Myrhol.

Christian Berge innrømmer overfor TV 2 at han ikke turte å se på da Horvat skulle skyte.

– Jeg så bare at fysioterapeuten vår jublet, sier Berge.

Reservekeeper Espen Christensen hyller 22-årige Bergerud.

– Jeg har ment lenge at han kan bli blant verdens beste keepere, sier Christensen i pressesonen etter kampen.

Tangen vil ha sofa-dag

Dermed kan den store sensasjonen være et faktum ved 19-tiden søndag. Frankrike er laget som har vunnet tre av de fire siste VM-sluttspillene og har rekorden med fem VM-titler.

Norges mulighet? Absolutt brukbar. Frankrike er meget gode, men ikke like skarpe som for noen få år siden.

– Nå handler det om å samle mest mulig krefter. Jeg håper vi får bare ligge i sofaen i morgen, men kjenner jeg Berge rett, så blir det nok trening, sier skarpskytter Eivind Tangen med et glis til Adresseavisen.

I gruppespillet for to uker siden var det iranske dommere som bidro til fransk 31–28-seier.

Det sitter nok også litt i hodet på Frankrike. Det blir trolig danske dommere i finalen, og de vil holde en langt mer nøytral linje.

Sirup-håndball

Kroatia lyktes fullt ut med sin plan i et kvarter. Det besto i å dra ned tempoet fullstendig i kampen og ikke la Norge løpe kontringer.

Men 6–3-ledelse til kroatene ble ganske hurtig til 11–8 til Norge. Den kom etter skyhøy uttelling og flere kontringsmål av de norske gutta i løpet sju-åtte minutter.

Løpskraften ble igjen avgjørende for Norge. Den overgår de aller fleste andre lag i VM.

Rett ut

Christian Berge har hatt sjefsjobben i under tre år. Han er allerede langt foran skjemaet. Laget hadde en plan mot 2020-OL og EM på hjemmebane det året.

Prosjekt Berge fikk en trang start. Tapet for ordinære Østerrike i VM-kvalifiseringen for 2015-mesterskapet kom noen få måneder etter at han overtok for Robert Hedin.

Så kom gjennombruddet med fjerdeplass i fjorårets EM. Tapet for Tyskland i semifinalen var bittert og litt unødvendig. Norge manglet den lille kynismen som trengs.

Dobbeltsmell

I april ble så Danmark og Kroatia for gode for Bahrain og Norge i OL-kvalifiseringen.

I sommer tapte Berge igjen en VM-kvalifisering. Da skjedde det for Slovenia. Det var tre tøffe måneder.

Men alt skulle snu takket være en særegen ordning for håndballen:

Et frikort fra Det internasjonale håndballforbundet (IHF) reddet de norske gutta til VM.

Med en snittalder på bare 25,8 år, er det mange sesonger igjen. Selv superveteranen Bjarte Myrhol (34) ser for seg fire år til på landslaget. (NTB)