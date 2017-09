Løpestjernen får sms fra jenter som lurer på hva hun spiser. Nå ber hun foreldre og trenere følge nøye med.

Hva spiser du og hvor mye? Når spiser du? Og spiser du det samme hele året?

Kostholdets betydning for prestasjonen opptar unge idrettsjenter.

– Jeg får sms-er der jenter lurer på hva jeg spiser og hvor mye jeg spiser. De lurer på hvordan jeg holder vekta. Jeg spiser variert og tillater meg både is og dessert. Mange unge jenter har behov for detaljer i kostholdet, og da er jeg klar på at de må snakke om sin situasjon med fagpersoner. Så er det så viktig at de tar den samtalen. Jeg håper de får gode råd og at foreldre og trenere følger litt ekstra med, sier Hedda Hynne, Norges beste 800-meterløper.

Ida og Heddas tipstil unge utøvere Sett deg mål som er realistisk i hverdagen, men tør å ha store drømmer. Vit hvorfor du vil satse på idretten: Hva er din indre drivkraft? Vær tålmodig. Du vil oppleve motgang. Du kan ikke være i konkurransemodus hele tida. Unn deg pauser og kanskje en dessert? Ha det gøy med idretten. Ikke slutt selv om du ikke blir best. Idrett gir deg mange opplevelser og venner.

Spiser smart og riktig

Denne helga bidrar hun og Ida Alstad på et seminar i Trondheim for unge idrettsjenter i regi av Sunn Idrett der kosthold er et av temaene.

– Kosthold er en stor del av livet til toppidrettsutøvere. Det er viktig for å kunne trene og prestere. Jeg er opptatt av å spise smart og riktig. Unge spillere vil gjerne gli inn i gruppa, og jeg er bevisst på at jeg forsyner meg godt, spiser variert og har en skikkelig matpakke med riktig næring. Det er ikke nok med en liten salat når vi er på reise i forbindelse med kamp og trening, sier Alstad som med sine 32 år er blitt en veteran i håndballmiljøet.

Hedda Hynne er Norges beste mellomdistanseløper med OL i Tokyo som det store målet. 27-åringens arbeidsantrekk er en løpedrakt som kan minne om en raus bikini. Ida Alstad er olympisk mester, verdensmester og europamester i håndball. Arbeidsantrekk: Shorts og T-skjorte.

– Du kommer ikke unna at du vil føle deg vel når du løper på bane i shorts og det blir helt sikkert blir gjort sammenligninger med andre spillere. Heldigvis er det ikke fokus på å være tynn i håndball. Det er mer fokus på å se sterk ut og styrketrening er populært, sier Ida Alstad, nå gravid i sjette måned, men med en ambisjon om å være tilbake på håndballbanen for Byåsen i sluttspillet til våren.

– Jeg trener bare en økt om dagen nå, sier hun.

Tøff pubertet

Mens guttene blir fysisk sterkere i puberteten, er situasjonen annerledes for jentene.

– Gutta får muskler og bart, men jentene får hofter og lår. Det kan være tøft å bli større og ikke få framgang selv om man trener masse, sier Hynne.

De siste sesongenes gode internasjonale resultater på 800 meter, har gjort henne til et forbilde for mange ambisiøse idrettsjenter.

– Tenårene kan være utfordrende. Jeg tror det er viktig at å skape trygge treningsmiljø hvor utøvere tør å si ifra når de lurer på noe, sier hun.

– Ja, og her er garderobekulturen viktig. Vi møtes alltid ti minutter før trening for å skravle oss ferdig. Etter trening dusjer de fleste i garderoben før de drar hjem. Vi har felles kveldsmat og avtaler innimellom ting utenom trening og kamper. Det tror jeg er viktig for å skape trygghet, tilføyer Alstad.

Perfekt

Den meritterte håndballspilleren husker godt hvor usikker hun var da hun som 15-åring begynte å trene med spillerne i Byåsens A-stall. Da hadde hun ennå ikke tatt valget om at hun skulle bli en skikkelig god håndballspiller.

– Men jeg så jo opp til de som var rundt meg. Jeg la merke til hvordan de trente, hva de spiste og hvordan de levde. I dag er jeg glad for å kunne dele mine erfaringer. Tenårene er vanskelig. Kroppen utvikler seg, man skal ha tid til skolearbeid, venner og trening. Og det er sikkert enda tøffere i dag der alt skal være så perfekt. Vit at du ikke kan være best på alle arenaer, sier Alstad.

Må tåle motgang

Tålmodighet er et ord som både Hynne og Alstad trekker fram når de skal forklare sin suksess som idrettsutøvere.

– Du må tåle at det går opp og ned. Det vil komme dager da du har mest lyst til å slutte. Det er ikke lett å komme på landslaget, men jeg har lykkes med mye, sier Ida Alstad.

– Det er viktig å kjenne på gleden med idretten. Og du vil få igjen for trening, selv om du opplever motgang. Du bygger opp erfaring og utvikler deg som person, sier Hedda Hynne som bestemte seg for å satse alt på løpingen da hun var passert 20 år.

– Hvis vil satse, hvis du vil vinne gull, så vil det koste deg mye i form av innsats. Men idretten skal også gi deg glede, selv om det ikke er sikkert at du når målene dine. Det er selvsagt kjipt, men så lenge du har det gøy med treningen, så er det verdt det, mener Hedda Hynne.