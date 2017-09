Nora Mørk-show da håndballjentene vant stort

Norge 35 (19) – Ukraina 22 (13)

TRONDHEIM: Ukraina var ikke kvalifisert for fjorårets EM i Sverige, og møtet med de regjerende europamestrene fra Norge i Stjørdalshallen var på forhånd forventet å bli av det tøffe slaget.

På forhånd kom Thorir Hergeirsson med en advarsel om at Ukraina var i stand til å lage trøbbel for selv de beste, med det greide de ikke i denne første EM-kvalifiseringskampen.

– Vi lyktes ok med byttene i forsvarsspillet. Vi brukte både høye og lave spillere der. Det er litt vanskelig å måle dette mot Ukraina som ikke er med i VM, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV 2 rett etter kampslutt..

Norge vant komfortabelt med 13 mål etter å ha levert en fartsfylt forestilling i Stjørdalshallen.

Blant høydepunktene var spillet til keeperveteranen Katrine Lunde.

– Jeg vil gjerne til VM, men det er Thorir som bestemmer, sa Lunde til TV 2 etter seieren.

Vipers-stjernen med 263 landskamper var tilbake mellom stengene for Norge etter å ha blitt vraket til sist mesterskap og leverte en god kamp. Blant utespillerne var seksmålsscorer Nora Mørk ustoppelig.

Droppet forsvarsbytte

Ukraina fikk trøbbel fra start mot et Norge som tok et nytt grep i forsvar denne kvelden da de lot Györ-stjernen Nora Mørk stå på banen i hele førsteomgang.

Den til nå vanlige pausen som Mørk bruker å ha når Norge spiller forsvar, ble droppet de første 30 minuttene.

Og dermed var ikke Mørk bare en giftig avslutter med et fantastisk blikk for lagvenninnene i etablert angrep. Hun var sentral i oppbyggingen av Norges ankomst, i tillegg til at hun gjorde en god defensiv jobb når Norge mistet ballen i angrep.

– Da Heidi Løke ble gravid i Györ, fikk Nora spilletid i forsvar for klubblaget. Jeg synes Nora har vokst i den rollen, og det er fint for laget å slippe og gjøre de lange byttene. Vi får se hva de gjør etter pause, sa Ida Alstad om Mørks forsvarsinnsats da kampen var halvspilt og Norge ledet 19–13.

Waade tilbake

Og med kort vei til innbytterbenken i 2. omgang, overlot Mørk forsvarsjobben til Silje Waade. Byåsen-spilleren er tilbake etter vinterens kneoperasjon og gjorde en solid forsvarsjobb for Norge i sin egen hjemmearena i Stjørdal.

Gravide Alstad fulgte Norges innsats fra sidelinja og merket seg også solid innsats fra lagvenninnen i Byåsen, Marit Røsberg Jacobsen.

– Det er kjempeartig å se Marit ut på der. Hun er rå i kontra og ankomst, sier Alstad om høyrekanten som noterte seg for syv mål og sterk forsvarsjobbing. Med syv mål ble hun Norges toppscorer sammen med strekspiller Kari Brattset.

At det var litt rusk i det norske midtforsvaret og flere tekniske feil denne kvelden, må man tilgi et mannskap som ikke har mange samlingsdøgn sammen. Før avkast sa Thorir Hergeirsson at han ville se aggressivitet i forsvar og vilje til å løpe kontringer mot Ukraina. Det fikk han så absolutt. Det var også gode tendenser i Norges etablerte angrep.

Foruten Ukraina er Norge er i pulje med Kroatia og Sveits. Sistnevnte er motstander på bortebane førstkommende søndag. EM-kvalifiseringen avsluttes i juni neste år, og EM2018 spilles i Frankrike.