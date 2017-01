Refses etter Norge-kampen: – Som å sette en døv til å være dommer i X Factor

De norske spillerne var tydelig svært misfornøyd med dommerprestasjonene under søndagens VM-tap for Frankrike.

De fleste av de norske spillerne valgte diplomatiet da de ble bedt om å kommentere dommerinnsatsen, og at Det internasjonale håndballforbundet (IHF) setter opp dommere fra Iran, men Bjarte Myrhol tillot seg likevel en liten kritikk.

– Da spiller det ikke noen rolle for meg hvor dommerne kommer fra, bare de dømmer godt.

– Gjorde de det?

– Alle så vel at det ble litt skjevt i antall tominuttere. Men vi var kanskje litt heldige med dommerne i de to første kampene. Da var det noen avgjørelser som gikk i vår favør. Samtidig må vi berømme Frankrike for ekstrem god angrepshåndball. Noen ganger ble vi rett og slett spilt ut, sier Myrhol.

Også Espen Lie Hansen uttrykte misnøye.

– Jeg tror ikke de kommer til å dømme VM-finalen, sa en syrlig Lie Hansen til NTB etter kampslutt.

– Frankrike fikk mye sin vei i starten av første omgang. Linja var ikke lik. Vi fikk tominuttere, mens de fikk ingenting, tilføyde han.

Ampert på Twitter

Med dommerne imot seg greide Norge å henge med til fransk ledelse, 9-8. Da hadde trener Christian Berge irritert seg så grenseløst at han fikk gult kort.

Frankrike ledet 16-12 til pause. I andre omgang kjempet Norge for å komme à jour, men greide aldri å få nærkontakt. Avstanden var aldri mindre enn tre mål.

Det haglet med dommerkommentarer på Twitter, og det var ikke bare fra partiske nordmenn.

«Et iransk dommerpar til en sånn kamp. Håpløst», skrev den danske spilleren og håndballnerden Rasmus Boysen. Dansk TV 2s veterankommentator meldte: «Iransk dommerpar skader ikke Frankrike».

Hans sjef, Dan Phillipsen skrev: «Å sette ukjente, iranske dommere til toppkamp i et VM i håndball, er som å sette en døv til å være dommer i X Factor».

– Dårligst dømming jeg har sett i et herre-VM

Haslum-trener Tom-Eirik Skarpsno var nådeløs etter å ha sett dommerne i Norge-Frankrike.

– Det er det dårligste jeg har sett av dømming i et herremesterskap noen gang! Jeg vil ikke si at alt gikk i disfavør av Norge, for det røde kortet til franskmannen synes jeg var feil. Hele dømmingen sto ganske enkelt til stryk, sier Skarpsno, som følger mesterskapet fra tribunen i Nantes.

– Jeg og sidemannen så litt på hverandre da vi oppdaget hvor dommerne kom fra. Jeg kjenner ikke til nivået i den iranske serien, men de har vel ikke de beste forutsetningene for å dømme en slik kamp i et mesterskap?

– Men vi skal ikke skylde på dommerne fordi vi tapte. Frankrike hadde full kontroll, men det ble vel litt for mange utvisninger til Norge, oppsummerer Skarpsno.

Ikke noe godt valg

Tidligere toppdommer Terje Anthonsen understreker at han så bare annen omgang. Da mente han at iranerne dømte godt.

– Jeg skjønner kritikken mot dommeroppsettet. Det burde ha vært satt opp europeiske dommere som er vant til slike kamper, men kanskje dommersjefen (Manfred Prause) hadde regnet med en enkel kamp? Ellers må jeg si at dømmingen i VM har vært bra – også fra dommere fra mindre kjente håndballand, sier Anthonsen.

– Det kan også bemerkes at for at dommere skal bli gode til å dømme slike tøffe kamper, så må de også får prøve seg, sier den tidligere toppdommeren.

– Ingen kommentar, svarte Christian O'Sullivan da vi spurte om dommerinnsatsen. Den norske playmakeren måtte gå av banen med rødt kort ti minutter før slutt. Rett før slutt vanket det også rødt kort til Ludovic Fabregas etter en tøff takling av Bjarte Myrhol.

Norge fortsetter VM med kamp mot Brasil tidlig tirsdag ettermiddag. Da handler det om å ta to poeng for å få lettes mulig motstand i åttendedelsfinalen.