Svensk håndballtrener ble koblet til overgrepssak, men det var feil: – De satte en kniv i ryggen min

Mats «Matte» Kardell har 25 år bak seg som elitetrener i håndball. I tillegg til flere lag i Sverige, har han ledet Bjørnar og Stavanger i Norge.

Derfor var han en naturlig kandidat da Allsvenskan-laget Tyresö var på utkikk etter ny trener i vinter. Så, i slutten av februar, fikk imidlertid sportssjef i Tyresö Janne Flinckman en telefonoppringning.

– Det var en person fra det svenske håndballforbundet. De hadde fått en rapport fra en annen kilde om at «Matte» var involvert i en politietterforskning og at det var sensitiv informasjon, sier Flinckman til Aftonbladet.

Kontrabeskjed

Den aktuelle etterforskningen gjaldt mistanker om grove seksuelle overgrep mot en jente.

Flinckman forteller at han syntes det var helt uforståelig, og at stilte seg tvilende til beskyldningene. Han kontaktet håndballforbundet i jakten på bevis for at Kardell var involvert i saken, men fikk beskjed om at det snart skulle opp i retten.

Til slutt endte Tyresö opp med å ansatte en annen trener.

Kontrabeskjeden om Kardell kom først på fredag. Da ble det nemlig klart at håndballforbundet hadde pekt ut feil person.

– Trodde han tullet med meg

Avisen Metro skrev om en idrettstrener- og lærer i 50-årene som var tiltalt for overgrep, men som ikke hadde dukket opp i retten. Dette var altså ikke Kardell, som hadde ingen tilknytning til saken.

Selv fikk Kardell først beskjed om mistankene rundt ham da en venn ringte på fredag.

– Jeg lo først og trodde han tullet med meg, sier Kardell til Aftonbladet.

– Bør ikke skje

Nå forteller han videre å vurdere å saksøke håndballforbundet, selv om han erkjenner at det trolig ikke var ondsinnede hensikter med beskyldningene.

– Det var en sinnssyk feil som ikke skal skje. Det rammet en person som har jobbet i svensk håndball i 30 år. De satte en kniv i ryggen på meg. På Facebook leser jeg at folk fortsatt tror det er meg. Jeg vet ikke hvor mye det har skadet meg på sikt eller hvor mye det kommer til å hemme mitt lederskap, sier Kardell.

Forbundstopp Christer Thelin har kjørt til Jönköping i helgen for å snakke ut med Kardell. Der skal han ha lagt seg flat.

– Rapportene som viser seg å være feilaktige skulle aldri ha blitt videreformidlet, og det er forbundets ansvar, sier Thelin, som samtidig presiserer at det ikke var han selv som kontaktet Tyresö i februar.