Toppspillerens lunge kollapset to ganger: – Det skjer med høye, tynne, unge menn

Unggutten, som i vinter spilte innendørs volleyball for storklubben Noliko Maaseiki Belgia, skjønte ikke helt hva det var.

– Det kom helt plutselig. Jeg sto bare opp til en trening med laget, og så kjente jeg at det gjorde vondt, sier han.

Mol (19) og lagkamerat Christian Sørum (22) fikk lørdag en sensasjonell 9. plass i verdensserien i sandvolleyball i Moskva. Paret som ikke har spilt sammen på ti måneder, på grunn av Mols proffeventyr og ikke bare én, men to lungekollapser og en operasjon, leverte det helt store.

Seier mot de russiske hjemmefavorittene, deretter Polen og så vinner av puljen, var sterkt for ungdommene. Fredag ble det tap for et polsk lag.

– Ikke minst er dette stort med tanke på alt som har skjedd med Anders, sier sportssjef Jon Grydeland, som er imponert over resultatet i Russland.

– Vi har ikke bare dette, men flere lag som er sterke nå, legger han til.

Lungen kollapset to ganger

For Anders Mol ble opptakten til utesesongen annerledes enn det han hadde tenkt seg.

For da det belgiske lagets lege i januar fikk telefon fra den unge spilleren, tok han affære. Hjertet måtte sjekkes.

Så viste det seg at hjertet var fint, men lungen hadde vært utsatt for en lekkasje, og klappet litt sammen.

– Jeg ble veldig skremt, og det var ikke så kjekt å være der alene, sier tenåringen.

Han måtte overnatte på sykehuset, og noen dager senere fikk han ta toget hjem til Norge, men ikke fly.

Etter rekonvalesensen i et par uker, gikk opptreningen fint. Han dro tilbake til Belgia, men det vonde skjedde nok en gang.

Nå ble han irritert

19-åringen fra Strandvik i Fusa, en times biltur utenfor Bergen, var optimistisk da han kom tilbake til trening i Belgia. Han rakk én kamp før han fikk sterke smerter i brystet igjen, i mars.

– Det skjedde under oppvarming til en Champions League-kamp, kommer det fra Mol.

– Det var tragisk, men jeg var først og fremst irritert for at jeg ikke fikk spille den kampen.

– Men hvorfor skjedde det?

– Forklaringen er at det ofte hender høye, slanke og unge menn, sier Mol, som er to meter. Han vet at også Geir Eithun, mangeårig volleyballproff, nå spiller på hjemmebane, ble utsatt for det samme i oktober 2016

Eithun fortalte nesten den samme historien til Aftenposten den gangen.

Men årsaken har de to ikke fått et ordentlig svar på.

Resultatet av Mols opplevelser, der det viser seg at lungen kommer i et vakuum, var at han måtte gjennom en operasjon 19. april på Haukeland sykehus. Lungen ble «rubbet» på toppen, slik at den festet seg til veggen.

Nå er han tilbake igjen, men mangler litt på fysikken.

– Sett på bakgrunn av det, er det svært overraskende at de gjorde det så bra i Moskva, sier Kåre Mol, faren til Andreas.

Han var med de to spillerne på denne turen, og har selv en lang karrière som spiller, trener, landslagstrener og støttespiller bak seg.

– Det norske laget var det yngste i denne verdensserierunden og det lover godt for det som skal skje videren, sier han.

Anders Mol med en tidligere makker Martin Olimstad fra Åmli, skal om kort tid spille EM for U22. Mol har to gull i U20-EM fra før. Han og Olimstad vant mesterskapet i fjor.

Tenåringen har spilt lengst med fetter Mathias Berntsen, men nå er sistnevnte på lag med storebror Hendrik Mol.

– Jeg og Christian fortsetter sammen i verdensserien siden det går så bra, opplyser Anders Mol.

Denne duoen har 5. plass som best i verdensserien, selv om de totalt bare har tre turneringer sammen.

– Det er ingen tvil om at Norge har dette laget og flere andre som sikter mot OL, sier sportssjef Grydeland.

Anders Mol innrømmer at Tokyo i 2020 er et stort, men realistisk mål.

– Utviklingen til nå har vært bra, men vi kan mye bedre, legger han til.

