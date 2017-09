Trio tilbake på landslaget for første gang siden EM-suksessen

Trioen har ikke spilt en eneste landskamp siden EM i desember 2016. Mesterskapet vant Norge. Ikke lenge etter måtte de ut på grunn av skader.

– Vi er veldig glad for å ha dem med. Sanna har gjort det veldig bra i Esbjerg, sier Mia Hermansson Högdahl.

Den assisterende landslagstreneren slapp laget til Norges EM-kvalifisering på Ullevaal tirsdag. Norge møter Ukraina først, i Trondheim 27. september mot Ukraina, deretter borte mot i Sveits 2. oktober.

– Det er første kamp i starten på en ny EM-kvalifisering, og den vil vi gjerne vinne, sier Högdahl.

Skjønt nærliggende oppgave av det store slaget er VM som går i desember i Tyskland, og før det Møbelringen Cup på hjemmebane.

– Vi må ta én oppgave av gangen, fortsetter treneren, som om kort tid skal samle landslagsgjengen. Og da er hun ekstra glad for at spillere som har vært ute nesten i ett år, kan ta på landslagstrøyen igjen.

Bør klare kvalifiseringen greit

Ukraina, Sveits og Kroatia er motstandere i EM-kvalifiseringen som varer helt til juni.

– Sveits er svakest i puljen. Av Kroatia og Ukraina vet vi ikke helt hvem av dem som er sterkest, legger hun til.

Her er troppen:

Målvakter:

Silje Solberg

Katrine Lunde

– Målvakten Kari Aalvik Grimsbø er i opptrening etter en kneoperasjon. Vi har likevel tradisjon for å ha veldig gode målvakter, sier treneren, som slett ikke er bekymret for de to som er igjen.

Solberg kom ikke med til siste OL, men leverer i franske Issy Paris.

Lunde er tilbake i norsk håndball, i et Vipers i Kristiansand som leder serien.

Bakspillere:

Mari Molid, Emilie Hegh Arntzen, Veronica Kristiansen, Tonje Løseth, Silje Waade, Nora Mørk, Stine Bredal Oftedal, Amanda Kurtovic.

Flerposisjonsspillere:

Jeanett Kristiansen

Stine Skogrand

– Det er viktig å ha med spillere som kan bekle ulike posisjoner, sier treneren.

Kantspillere:

Camilla Herrem

Sanna Solberg

Marit Røsberg Jacobsen

Malin Aune

– Jeg er veldig glad for at Sanna er tilbake, kommenterer Camilla Herrem, den eneste av spillerne som var til stede på pressekonferansen på Ullevaal.

Selv ble hun omtalt som en gammel ringrev av assistenttreneren.

– Jeg er vel en ringrev. Det er fortsatt fint å få være med på det norske landslaget, en motivasjon i seg selv.

Herrem ser frem til at de skadede er tilbake:

– Det er viktig for laget at vi har en stabil stamme som har vært med en stund og kjenner gamet.

– Hvordan har det vært for deg å komme tilbake til norsk håndball?

– Veldig fint. Det er ikke blitt den beste starten med Sola, men jeg synes det er godt å komme hem.

Strekspillere:

Kari Brattset

Vilde Mortensen Ingstad

I denne konstellasjonen savnes Heidi Løke, men som treneren sier:

– Det er for tidlig for henne. Hun må få tid til å spille seg inn i klubblaget først.

Løke er tilbake i Norge, og valgte Storhamar, etter mange år på bortebane.

Hun ble mor i sommer.

– De to vi nå stiller med er et nytt strekspillpar, sier Högdahl.

Troppen består av 18 spillere, men to skal ut og videre til rekruttlaget etter samlingen som bare er på to dager før kampen i Trondheim.