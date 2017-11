– AaFK-spiller ønsket av Premier League-klubber

Edwin Gyasi har ikke lagt skjul på at han har større ambisjoner enn å spille for AaFK i eliteserien. Både før sesongen og i sommer hadde han et stort ønske om å forlate klubben, uten at det skjedde.

Hvis man skal stole på den engelske avisen The Sun, så kan Gyasis dager i AaFK være over allerede når overgangsvinduet åpner i januar. Avisen skriver at Premier League-klubbene Swansea og West Bromwich er klar for å kjempe om 26-åringen, som scoret for Ghana i sin forrige landskamp.

Det hevdes at også Middlesbrough, Bristol City, Sheffield Wednesday, Queens Park Rangers og Cardiff fra nivå to i England er interessert.

Avisa mener å vite at prisen skal ligge på to millioner pund, som tilsvarer rundt 20 millioner kroner. Det høres i utgangspunktet ut som en urealistisk høy sum, med tanke på at kantspilleren bare har kontrakt med AaFK ut neste år.

Sunnmørsposten har vært i kontakt med Gyasi, men han ønsker ikke å kommentere saken.

– Dette var helt nytt for meg. Jeg har ikke hørt noe fra engelske klubber, sier sportssjef Bjørn Erik Melland i AaFK.

– Hva kan du si om interessen rundt Gyasi?

– Akkurat nå er det ikke noe konkret som vi kjenner til, men spekulasjoner er noe vi må lære oss å leve med. Det er ikke så lenge til overgangsvinduet åpner, og da er det vanlig at det kan dukke opp spekulasjoner, sier han.