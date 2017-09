Mos berget Aalesund-poeng etter sjansesløseri

Aalesund 1–1 Stabæk

79 minutter var spilt da AaFK ble tildelt straffespark på Color Line stadion.

Mustafa Abdellaoue - som hadde brent sjanse på sjanse - fikk sjansen. Fra ellevemeteren var han som vanlig iskald og satte i mål sitt femte straffespark hittil i år.

Totalt har AaFK fått seks straffer hittil i år. Det er flest av samtlige lag i Eliteserien.

Poenget satt imidlertid langt inne for AaFKs del. Både Stabæk og Aalesund hadde en rekke store sjanser til å avgjøre oppgjøret som etter hvert ble en innholdsrik affære.

Tok fyr midtvegs i omgangen

Oppgjøret på Color Line stadion åpnet nemlig relativt rolig. Aalesund virket hakket hvassere enn gjestene, men skapte ikke allverdens farligheter.

I stedet var det gjestene fra Bærum som etter hvert festet et viss grep om kampen.

Kampens første virkelig store mulighet kom etter 31 minutter da Ohi Omoijuanfo på flott vis spilte fri John Hou Sæter. Alene med Andreas Lie kom sistnevnte Aalesund-keeperen seirende ut av duellen.

Etter dette tok oppgjøret skikkelig av i noen minutter. Bare tre minutter senere var det nesten utrolig at ikke Aalesund tok ledelsen.

Marlinho kom seg fri på kanten og slo inn til Mustafa Abdellaoue. Bare en flott redning av Mande Sayouba hindret 1-0. Returen dukket opp i feltet, men fra fem-seks meter avsluttet AaFKs greske spiss Athanasios Papazoglou midt på Stabæk-keeperen. Det ga AaFK en tredje sjanse, men heller ikke Aron Thrandarson klarte å styre den i mål.

I stedet kom Stabæk til en ny mulighet motsatt. Ohi slo inn til Tony Brochmann, men fra kort hold gikk avslutningen utenfor.

Etter 37 minutter satt den imidlertid. Ronald Hernandez sitt innlegg landet perfekt på pannebrasken til Ohi Omoijuanfo og fra kort hold satte Eliteseriens toppscorer den sikkert i nota.

Stabæk hadde et par halvsjanser til inn mot pause, og at det sto 1-0 til gjestene til pause var for så vidt fortjent ut ifra den siste halvdelen av førsteomgang.

Tok seg opp etter pause

Siden Stabæk ledet til pause var det nok naturlig at det var Aalesund som tok kommandoen etter hvilen.

Aalesund slet imidlertid med å komme seg til sjanser. Ikke før i det 67. minuttet ble det skapt en virkelig stor sjanse i andreomgang.

Da kom Aalesund seg rundt på høyrekanten. Innlegget landet inne i boks på pannebrasken til Mustafa Abdellaoe, men fra kort hold - i en presset situasjon - headet "Mos" utenfor.

Men Abdellaoue skulle få nok en mulighet - og den var stor den! Tre minutter senere landet en dødball plutselig i beina på AaFK-toppcoreren på fire-fem meter. Utrolig nok avsluttet Abdellaoue midt på Stabæk-keeper Sayouba.

Etter hvert som Aalesund satset mer og mer framover, åpnet det seg opp for kontringer motsatt vei. Etter 76 minutter kunne Stabæk langt på veg avgjort kampen da de kom to mot en. Ballen endte hos John Hou Sæter, men han fikk litt skrå vinkel og avslutningen hans ble reddet av Andreas Lie.

I stedet for 2-0 og en bortimot håpløs AaFK-oppgave, skulle Sæter-missen straffe seg for Stabæk.

Bare et par minutter senere dro Marlinho seg fri i Stabæk-feltet. Han dro til mot mål, men på veien ble den stoppet av en Stabæk-spillers hånd. Dommeren mente det var en straffbar hands og dømte straffe.

Mens Mustafa Abdellaoue hadde brent og brent hittil i oppgjøret, var han sikker fra straffemerket. Dermed sto det 1-1 på Color Line stadion.

Mot slutten åpnet oppgjøret seg enda mer opp. Etter 84 minutter burde Stabæk avgjort på en kontring da innbytter Franck Boli ble spilt alene i feltet. Den tidligere AaFK-spilleren dro seg fri, men i comebacket sitt klarte ikke Boli å sette ballen i nota.

Til slutt endte det dermed 1–1 mellom Aalesund og Stabæk.