RBK-treneren ber om unnskyldning

– I Rosenborg skal vi faktisk ha folkeskikk, sa styreleder i RBK, Ivar Koteng, til Adresseavisen mandag formiddag .

Bakteppet var Kåre Ingebrigtsens opptreden etter bortetapet mot Haugesund søndag kveld.

Da reagerte Rosenborg-treneren på Haugesunds Fredrik Pallesen Knudsen, som uttalte seg om Nicklas Bendtner.

– Pallesen … Jeg driter vel i Pallesen. Hva er han, 17 år? Og spilt ti eliteseriekamper? Vi har analysert Haugesund, og Pallesen er vel involvert i halvparten av målene, så han har vel en del å jobbe med selv, sa Ingebrigtsen.

Koteng varslet overfor Adresseavisen at han kom til å ta en prat med treneren om saken. Nå har Ingebrigtsen allerede ringt Pallesen Knudsen og bedt om unnskyldning.

Det skriver VG .

– Jeg er 51 år. Han er 19, det er jeg som må ta ansvar her, ikke han, sier han til avisen.

Høydepunkter Haugesund-Rosenborg 1–0

– Journalisten fikk det svaret han håpet på, han fikk den reaksjonen han ønsket. Men det er jeg som løser dette veldig dårlig. Spørsmålene burde selvsagt vært håndtert på en helt annen måte. Ja, det var et kvarter etter kampslutt, men det er ingen unnskyldning. Jeg er 51 år med masse rutine, det er jeg som må ta ansvar her, sier Ingebrigtsen, som forteller at han har skværet opp med Haugesund-spilleren.

Rosenborg står med én seier de siste seks kampene, og styreleder Koteng tror det har hatt innvirkning på Ingebrigtsens opptreden.

– Rosenborg er en klubb som skal prestere, og da skapes det en del press. RBK er ikke vant til å ta så lite poeng på så mange kamper, og det her føler sikkert Kåre er et press. Press skaper stress, og stress skaper uheldige situasjoner. En sånn situasjon var det vel i går (søndag), uttalte han mandag formiddag.