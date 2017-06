– Vegard Forren kan havne i ny engelsk klubb

Vegard Forren er for tiden klubbløs etter at kortidsoppholdet i Brighton tok slutt.

Allerede har Forren vært i to engelske klubber, Southampton og Brighton, uten suksess. Men ifølge Eurosport kan det nå ligge an til et nytt England-opphold for midtstopperen.

29-åringen har åpnet for en retur til Molde, noe som er blitt avvist av Ole Gunnar Solskjær.

Nå kan Forrens neste stoppested bli Championship og Aston Villa. Klubben skal ha vært interessert i Forren før han valgte å gå til Brighton.

– Jeg ønsker og håper at situasjonen rundt ny klubb er løst i løpet av et par ukers tid, sier Forren til Eurosport.

Aston Villa skuffet stort i Championship etter nedrykket fra Premier League. Laget til Steve Bruce endte midt på tabellen.

I Villa kan Forren bli lagkamerat med den tidligere Viking-spilleren Birkir Bjarnason.