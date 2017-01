Historisk avtale for AaFK

Hovedtribuna på Color Line Stadion skal nå hete Coop-tribuna de neste tre årene.

- AaFK er meget glad for denne avtalen. Den danner grunnlag og trygghet framover for klubbens satsing. Vi er takknemlig for at vi klarer å få en tung, nasjonal aktør inn som en av våre hovedsamarbeidspartnere, sier klubbdirektør Henrik Hoff.

Historisk