Smp.no sender kampen mellom AaFK og Brattvåg i kveld

Treningskampen mellom AaFK og Brattvåg på Color Line Stadion blir den første av åtte planlagte treningkamper som Sunnmørsposten vil direktesende på fredager på smp.no. Kampene vil være tilgjengellig for alle våre abonnenter.

De to neste kampene er også hjemmekamper, mot Hødd 27. januar og mot Kristiansund 3. februar.

Tett på

— Selv om fotballkamper er best på stadion er dette en god måte å følge AaFK fram mot sesongstart, sier Stig Vågnes som er produsent for livesendingene. Journalist Kristian Stenerud skal kommentere kampene.

— Det er alltid spennende å se hvordan AaFK ligger an i forhold til tidligere år og i forhold til lagene de møter. Brattvåg slo ut AaFK i 3. runde av cupen i fjor, mens fjorårets treningskamp endte med 3-1 seier for AaFK, sier Vågnes.

Kampdebut

Denne første treningskampen blir også AaFK-debuten til den nederlandske midtstopperen Kaj Ramsteijn.

— Han er det nok mange som gleder seg til å se i aksjon. Og så tipper jeg at flere av de yngre spillerne vil få slippe til på banen etter pause, sier Vågnes.

Utenlandske lag

Sunnmørsposten har planer om å streame alle de åtte planlagte treningskampene, inkludert de tre som går mot utenlandske lag, men det er fremdeles litt uklart om disse går i boks. Det er snakk om to kamper under treningsleiren på Marbella i februar, og en hjemmekamp mot et utenlandsk lag i mars.

Bortekampen mot Kristiansund sendes 11./12. mars, og hjemmekampen mot Molde 25./26. mars.