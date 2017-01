Har fått tilbud fra 2. divisjonsklubb

Kenneth Diallo har vært uten klubb etter at han ga seg i Gjøvik-Lyn i fjor. Nå har han trent ei uke med Hønefoss, som endte på 3. plass i sin avdeling i 2. divisjon i fjor. I forrige uke spilte han og scoret for Hønefoss mot Raufoss, med hælen.

– Jeg har fått et tilbud fra dem, det blir avgjort i starten av februar om det blir Hønefoss på meg, sier Diallo til smp.no.

Etter treningskampen mot Raufoss uttalte Hønefoss-trener Frode Lafton til Ringerikes Blad at Diallo ga dem en ekstra dimensjon.

– Klubben likte at jeg var i god fysisk form, og gjorde det bra på en test. Jeg spilte en bra kamp der jeg kom til en god del sjanser. Det er en veldig spennende klubb som jeg absolutt kan se for meg å spille for, sier angrepsspilleren.