Vil ha konkurranse om læring i høyere utdanning

Fredag la han fram den lenge bebudede stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning.

– Mye er bra i norsk høyere utdanning. Likevel er det mye som kan bli bedre, sier Røe Isaksen.

Like gjevt som forskning

I meldingen viser han til forelesningssaler som er stappfulle når semesteret begynner, men under halvfulle noen uker senere, og undervisere som snur bunken og alltid underviser på samme måte, uavhengig av responsen. Også det faktum at bare fire av ti bachelorstudenter fullfører på normert tid, bekymrer statsråden.

Derfor vil han innføre konkurranse om undervisningsmidler og en merittordning for undervisere, og at det skal stilles klare krav til pedagogisk kompetanse og kollegial tilbakemelding.

I dag er undervisningen stort sett finansiert gjennom rammebevilgningen til institusjonene, mens forskning i langt større grad er basert på nasjonal og internasjonal konkurranse.

– Det skal bli like gjevt å undervise som å forske, slår kunnskapsministeren fast.

Jubler

Blant dem som jubler for regjeringens grep for å høyne undervisningskvaliteten, er Norsk studentorganisasjon (NSO).

– Vi har lenge etterspurt en reell kulturendring og klare krav og forventninger til utdanningskvalitet. Meldingen svarer langt på vei til studentenes forventninger, sier NSO-leder Marianne Andenæs.

NSO mener det er bra at regjeringen vil ha konkurranse om midler til å utvikle undervisningen, men understreker at dette må skje gjennom tilføring av friske penger.

– Vi er bekymret for at regjeringen vil ta midler fra institusjonenes basisfinansiering for å finansiere nye konkurranseordninger, sier Andenæs.

Skuffet

Fra flere hold kommer det imidlertid kritikk av regjeringens forslag.

SV-leder Audun Lysbakken frykter at tiltakene vil føre til økt sentralisering, konkurranse og målstyring, noe som kan svekke mangfoldet i høyere utdanning, mens Norsk Tjenestemannslag (NTL) ser for seg flere tellekanter og mer byråkrati når undervisningsmetoder skal måles mot hverandre.

Akademikerne peker på at nesten én av fem i undervisnings- og forskningsstillinger er midlertidig ansatte.

– For å skape en kultur for kvalitet må man kunne tilby attraktive karriereveier. Årevis med midlertidig ansettelse er ikke attraktivt. Dette har åpenbare konsekvenser for kvaliteten, sier leder Kari Sollien.

– Oppramsing

Forskerforbundet peker på at bedre læringskvalitet vil kreve investeringer i ny infrastruktur og bedre tid til undervisning.

– Kvalitetsmeldingen er i for stor grad en oppramsing av regjeringens forventninger til institusjonene. Vi synes regjeringen skyver for mye av ansvaret over på dem, sier leder Petter Aaslestad.

NHO gleder seg på sin side over at regjeringen har trykket deres forslag om å innføre såkalte «praksisprofessorer» til sitt bryst. Dette er personer som primært har erfaring fra arbeidslivet.

– Det er veldig gledelig å se at NHOs forslag til virkemidler er fulgt så godt opp i meldingen, sier NHOs kompetansedirektør Are Turmo til NTB.