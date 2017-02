Det har vært mye uro i Hødd utenfor banen denne vinteren, og også på bana sliter laget. I onsdagens treningskamp mot Molde FK på Aker stadion blir Hødd rett og slett latterliggjort av MFK, som ledet 5-0 ved pause.Til slutt endte det 8-0 til MFK i snøværet på Aker stadion.

Og etter kampen visste hovedtrener Sindre Eid knapt hva han skulle si.

- Mange nummer for store

- Molde var ikke bare ett nummer for store for oss i kveld, de var mange! Dette er faktisk noe av det verste jeg har vært med på, både som trener og som spiller. Greit nok at det er kun en treningskamp, men at vi skulle bli så filleristet av Molde hadde jeg ikke drømt om, sier en ærlig trener.

- Molde var gode?

- De er ett av landets beste lag, ingen tvil om det. Men det betyr ikke at vi til de grader skal stå med lua i handa og la dem trille ball så mye de vil. Vi er et 2. divisjonslag, og det kommer vi til å bli lenge dersom dagens spill og innsats er representativt for det vi står for!

Deprimerende

Også forrige kamp var svak, da Brattvåg slo Hødd 2-1 på Høddvoll.

- Men da stilte vi tross alt med fem juniorer fra start, så det tapet lar seg forklare. I dag startet vi med det beste og mest rutinerte vi rår over akkurat nå, og kun det første kvarteret hang vi med. Nei, dette var rett og slett deprimerende å se på, sukket Eid.

Fire kjappe

Fire av målene kom i løpet av sju minutter midt i 1. omgang, og flere av baklengsmålene kom etter stygge balltap fra Hødd sin side på egen halvdel.

Hødd hadde et par halvsjanser, det var det hele. Mens Molde herjet med Hødds sidebacker, og skapte sjanse på sjanse gjennom hele kampen.

Også Hødds midtbane slet med å markere seg, det er tydelig at savnet etter en strateg og bakkfordeler, en som virkelig kan ta tak, er stort.

Aursnes mot Hødd

En slik spiller hadde klubben i Fredrik Aursnes for et par sesonger siden, men nå er han i Molde. Og spilte mot sin gamle klubb onsdag. I glimt viste han lekre ting, men mål scoret han ikke. Moldes mål før pause kom ved Christoffer Remmer, Eirik Hestad, Petter Strand, Ole Martin Rindarøy og Sander Svendsen. Etter pause gjorde begge lag en rekke bytter, men kun Moldes innbyttere benyttet anledningen til å vise seg fram skikkelig. Bjørn Bergmann Sigurdarsson (2) og Fredrik Brustad økte nemlig MFKs ledelse fra 5-0 til 8-0,og Hødd slapp faktisk billig unna.