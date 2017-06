Avslutta sesongen med målfest

Som forventet var dette et spill mot ett mål i samtlige 90 minutter. At vi har ballen en plass mellom 80 og 90 prosent av tiden, er vel ikke å ta i vil jeg tro, rapporterer trener Magne Elde. Og resultatet taler for seg: 8-0 til Fortuna.

– Vi visste sjølvsagt på forhånd at vi er et klart bedre lag enn Nidelv, og det var vi da også fra første til siste spark på ballen. Mentalitet, presisjon med tempo, tålmodige og spilleglede hadde spillerne satt på tavla som nøkkelpunkt til denne kampen. Det syns jeg de så absolutt skal få godkjent på, mener Elde.

Målfesten

– Vi får to mål ganske tidlig og har full kontroll. Vi er kollektive, setter opp mange av kombinasjonene vi har prata om, og vi bruker ballen ofte på en god måte. Vi kommer til mange gode posisjoner og til mange innlegg, men så mangler vi periodevis nok presisjon og kvalitet på den siste og avgjørende passninga eller avsluttninga. Vi brenner også noen store sjanser, men 5-6 minutter før pause setter vi inn en fortjent 3-0 ledelse, oppsumerer han 1. omgang. I andre omgang skulle det gå 25 minutter og misbruk av noen gigantiske sjanser, før målene begynte å renne inn for Fortuna.

– Da får vi 4-0 målet etter 70 spilte minutter, så kommer måla på rekke og rad og det stopper altså til slutt på solide 8-0. Nidelv har hatt en blytung sesong så langt, og la seg ekstremt lavt og forsvarte seg med alt de hadde. Uansett kan en ikke være annet enn fornøyd når en vinner med slike siffer til slutt, slår Elde fast og legger til at samtlige spillerne leverte en solid prestasjon lørdag.