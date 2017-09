Seriefinale for Fortuna: – Dette blir utrolig spennende

For selv om 17-åringen «bare» har spilt i 2. divisjon for Fortuna i år, har hun spilt seg til en fast plass på J19-landslaget.

Både hun og trener Magne Elde innser at 2. divisjonsfotball neppe er ideelt for hennes utvikling over tid. Derfor bør Fortuna absolutt vinne mot Molde søndag for å kunne ta steget opp til 1. divisjon.

– Det finnes ingen fasit, men det er klart at Malin optimalt sett bør spille på et høgere nivå enn 2. divisjon neste år. Så godt som samtlige spillere på J19-landslaget spiller allerede i Toppserien, og Malin står ikke tilbake for noen av dem, sier Fortuna-trener Magne Elde.

Selv starta Malin Sunde nylig på andreåret sitt på videregående her i Ålesund.

– Det beste hadde vært om Fortuna rykket opp, jeg fikk gjort ferdig skolen og at jeg kunne flytta på meg etterpå, sier Fortuna-spilleren.

Spørsmålet er hva som skjer dersom det ikke blir opprykk. Toppserieklubbene ligger allerede langflate etter Sunde.

– Vi får se hva som skjer da, men jeg tror nok at jeg burde spilt litt høgere enn i 2. divisjon neste år, sier hun.

Fikk drømmeavslutningen

Fokuset hennes er uansett på at Fortuna skal skytes opp i 1. divisjon. Det kan nå skje.

Ettersom Molde tapte mot Trondheims/Ørn 2 sist, er det duket for en skikkelig thriller på Aksla stadion søndag.

Ved seier vil Fortuna klatre forbi Molde. Og siden jumbo Nidelv venter i siste runde, vil Fortuna etter all sannsynlighet bli avdelingsvinner ved seier søndag. I så fall kniper Fortuna retten til å spille opprykks- kvalik i høst.

– Det blir en utrolig spennende kamp, sier Malin Sunde.

Hun håper Fortuna-jentene får ut sitt beste mot romsdalingene. I så fall er en seier innen rekkevidde, ifølge 17-åringen.

– Jeg mener vi skal være et bedre lag enn Molde, sier hun.

– Hva tenker du om presset en slik kamp kan gi?

– Jeg håper bare at vi klarer å slippe oss løs. Det er fort gjort å bli litt nervøs i en så viktig kamp, men jeg håper vi skal takle det på en god måte, sier hun.

– Hva tenker du om mulighetene i en opprykkskvalik?

– Jeg har aldri vært med i en sånn før, så jeg vet ikke helt. Men jeg vet at alle jentene er innstilte på at vi skal klare det. Vi er motiverte, spente og klare, varsler Malin Sunde.