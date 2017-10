TV2-kjendis skal være linjedommer

– Absolutt. Jeg tar denne oppgaven alvorlig. Så får jeg bare håpe at kondisen holder, sier han.

For selv om det profilerte nyhetsankeret i TV 2 er svært fotballinteressert, har han minimal erfaring som fotballdommer. Likevel går han til oppgaven med det største alvor.

– Jeg har vært sterkt tvilende til Stabergs ferdigheter opptil flere ganger tidligere, spesielt når det har kommet til offside-situasjoner. Men når alt kommer til alt så er vel sannheten at han har vært en av landets beste dommere gjennom tidene. Jeg får satse på at han retter opp feilene jeg eventuelt skulle gjøre, sier Arill Riise.

I tillegg til Per Ove Staberg og Arill Riise vil den lokale dommeren Abbas Tamimi gå på den andre sidelinja.

– Her har vi fått en solid miks. Staberg har solid erfaring fra det høyeste nivået, Riise representerer mannen i gata og Tamimi er et lokalt dommertalent på veg opp og fram. Det står fint i stil med Folkets lag-konseptet, sier Sunnmørspostens dommersjef Arne Per Andersen.