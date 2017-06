96 Liverpool-fans døde i 1989 - nå er seks personer siktet

David Duckenfield var politisjef under FA-cupsemifinalen mellom Liverpool og Nottingham Forest i 1989, der 96 mennesker mistet livet.

Nå - 28 år senere - nå har han blitt siktet for «grov uaktsomhet» i sammenheng med 95 dødsfall. Duckenfield er én av seks personer som nå må møte i retten.

Det melder BBC.

Ifølge Sky Sports fattet påtalemyndigheten (Criminal Prosecution Service) beslutningen etter et møte med familiene til de 96 ofrene.

Ifølge den britiske TV-kanalen kan ikke David Duckenfield bli siktet for dødsfallet til det 96. Hillsborough-offeret, Tony Bland, fordi han døde fire år etter ulykken.

Kaos og panikk

Hillsborough-tragedien er én av de mørkeste kapitlene i engelsk fotballhistorie. Supportere reiste i hopetall for å oppleve FA-cupsemifinalen mellom Liverpool og Nottingham Forest i Sheffield - men mange av dem kom altså aldri hjem

Ulykken oppstod etter at 3.000 mennesker ble sluppet inn på et område av stadion som hadde kapasitet til rundt halvparten. Det førte til kaos og panikk.

Mange supportere klarte å rømme ut på gressteppet, men mange ble også kvalt av oksygenmangel i de paniske folkemassene.

– Finnes nok bevis

Liverpool-supporterne ble innledningsvis anklaget for å ha opptrådt uforsvarlig på kampdagen, blant annet av tabloidavisen The Sun. Til den dag i dag boikotter store deler av Liverpool The Sun.

I fjor konkluderte en britisk jury med at de 96 ofrene ikke hadde noen skyld i egen død. Nå kan altså seks personer bli holdt ansvarlig for det som skjedde.

– Etter en nøye gjennomgang av bevisene, i henhold til regelverket, har jeg besluttet at det finnes nok bevis til å sikte seks personer for lovbrudd, sier Sue Hemming i Criminal Prosecution Service i en uttalelse.

– Forberedelsene til straffesaken har nå begynt og de tiltalte har nå rett til en rettferdig rettssak. Det er ekstremt viktig at det ikke blir skriverier, kommentarer eller deling av informasjon på internett som på noen måte kan bidra til forhåndsdømming, sier hun videre.

I sosiale medier er det mange som jubler over nyheten. Blant dem er tidligere Liverpool-midtbanespiller Dietmar Hamann.

– Jeg respekterer og beundrer menneskene i Liverpool. Ingen annen by kunne kjempet som de har gjort i nesten 30 år. Endelig, skriver Hamann på sin Twitter-konto .