AaFK dumper prisene for å fylle stadion

Søndag spiller AaFK en av sine viktigste kamper i historien hjemme mot Strømsgodset. Etter tap mot Sarpsborg 08 i går og Sogndal-poeng borte mot Stabæk, er det bare ett mer scoret mål enn Sogndal som holder AaFK over nedrykksstreken.

Det er med andre ord duket for et drama uten like på Color Line stadion søndag kveld. Nå tar AaFK grep for at publikum skal strømme til for å gi klubben viktig støtte.

– Vi slår til med «gi bort-priser» for å fylle stadion. Det er mulig å få billetter til 50 og 100 kroner på nesten hele stadion. Vi trenger virkelig den 12. mann med tanke på hvor viktig denne kampen er. Vi snakker om en av de viktigste kampene de ti siste årene, sier presseansvarlig Jonatan G. Arvidsen-Osvik til Sunnmørsposten.

Det begynner å bli en god stund siden sist stadion var helt full. Den best besøkte kampen i år var mot Molde med 9.062 tilskuere.

– Jeg tror og håper at når vi setter ned prisene så mye, og kampen er så viktig for AaFK, så kommer folk til å strømme til. Laget trenger all den støtten de kan få fra publikum. Det blir Sunnmøre mot Sogndal i kampen for å overleve, sier arrangementsansvarlig Kristin Nørve.

– Er det mulig å fylle stadion?

– Det tror vi, sier Nørve og Arvidsen-Osvik.

Det er så jevnt at siste serierunde i verste fall kan bli avgjort på innbyrdes oppgjør.

I så fall vil det være AaFK som rykker direkte ned. Med andre ord er det duket for en vanvittig spennende sesongavslutning. AaFK tar imot formlaget Strømsgodset, mens Sogndal tar imot Vålerenga.

Utgangspunktet er enkelt: AaFK må gjøre det minst like godt mot Strømsgodset som Sogndal gjør det mot Vålerenga for å berge plassen i Eliteserien.