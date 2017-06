AaFK-målscoreren kan være tapt

KRISTIANSUND - AALESUND 1–1

Dagens beste spiller for AaFK i uavgjort-kampen mot Kristiansund var Lars Veldwijk. Selv mener spissen at han kunne ha scoret et par mål til.

Mye kan tyde på at det blir kamp om målscorerens signatur.

Komplisert situasjon

Veldwijk har kontrakt med belgiske Kortrijk i tre år til, og låneperioden med AaFK går ut i juli.

– Jeg vet ærlig talt ikke hva framtiden bringer. Aalesund ønsker meg og jeg trives her, men jeg har tilbud fra andre klubber som jeg må vurdere. I tillegg har jeg egentlig kontrakt i tre år til i Belgia, så situasjonen er komplisert, sier Veldwijk til smp.no.

Bjørn Erik Melland er sportssjef i AaFK.

– Vi er i dialog med Lars, og er godt oppdatert på situasjonen hans, men det er foreløpig ikke noe nytt, sier Melland.

Tror du han spiller her i høst?

– Per i dag er det umulig, eller vanskelig, å si om han spiller her i høst.