AaFK-talent kan få starte: – Har drømt om det siden jeg var en liten gutt

På torsdagens trening måtte Adam Arnarson gi seg da han kjente noe i hamstringen. Islendingen trente ikke fredag.

– Siden han ikke trente i dag, så er det selvfølgelig litt usikkert om han kan spille, men vi må bare se det an, sa Trond Frediksen etter fredagens trening.

– Hadde vært kjekt

Fra før av er det klart at Mikkel Kirkeskov og Daniel Gretarsson må stå over kampen på grunn av karantener. Det betyr trolig at Bjørn Helge Riise blir brukt som venstreback, så står det mellom Arnarson og Jørgen Hatlehol på høyresiden.

– Det hadde vært kjekt å få en sjanse, for jeg føler meg i god form og er klar om det skulle skje, sier Hatlehol.

Han beskriver seg selv som en rask back som ønsker å komme i innleggsposisjon.

– Hvordan vil du rangere det om du får starte?

– Det er noe jeg har drømt om siden jeg var en liten gutt. Det hadde vært veldig stort, sier han.

Men det gjenstår altså å se om Arnarson blir klar igjen.

AaFK - Stabæk starter klokka 18 på Color Line stadion.