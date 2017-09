AaFK uten Gyasi – disse 11 starter mot Odd

Kampstart 19.00

AaFKs nederlandske midtbanespiller måtte se hjemmemøtet med Stabæk fra tribunen, etter brudd på klubbens interne regler. Han hadde da lagt bak seg ei uke der han heller ikke fikk trene med førstelaget.

Tidligere i uken meldte Sunnmørsposten at saken nå var lagt død, og at Gyasi igjen trente som normalt med laget. Likevel – til tross for at han er skadefri og har trent den siste uken; trener Trond Fredriksen har valgt å utelate Gyasi helt i kampen mot Odd.

Dermed får brasilianske Marlinho fornyet tillit på høyre midtbane, etter at han leverte en svært oppløftende kamp mo Stabæk

Kirkeskov fra start

Heller ikke Daniel Gretarsson, Mikkel Kirkeskov eller Adam Örn Arnarson var med da AaFK spilte 1–1 mot Stabæk. Sistnevnte var ute med skade, mens de to andre måtte sone karantene på grunn av kort. I dag er Kirkeskov og Gretarsson tilbake, mens Arnarson fortsatt er ute med skade.

Kirkeskov er tilbake på sin vante venstreback, som betyr at Bjørn Helge Riise flyttes over på høyre back igjen. Dermed skyves Jørgen Hatlehol ut på innbytterbenken. Gretarsson starter også på benken.

Bunnstriden er nær

AaFK vant hele 5–1 da lagene møttes i vårkampen. Mye var annerledes for AaFK da. Faktisk er Odd det siste laget som AaFK har vunnet mot i serien. Så langt tilbake som 25. juni. Da hadde AaFK flyt, og hadde en rekke gode resultater bak seg.

Virkeligheten er en helt annen for de oransje nå. Laget har ikke vunnet en eneste eliteseriekamp på sine sju siste oppgjør. Fire er endt med tap, og tre med uavgjort.

Det har gitt en helt annen tabellsituasjon før den 22. seriekampen. Vel å merke vil seier gjøre at AaFK klatrer to plasser på tabellen, fra 11. til 9. plass, og da med ytterligere klatring vel innen rekkevidde. Men med tap vil kampen om tilværelsen i den øverste divisjonen for alvor melde seg. Det er bare to poeng ned til Sogndal på kvalifiseringsplass, og fire poeng mellom 11.-plassen og Tromsø som ligger på direkte nedrykksplass!

Lagoppstillingen

AaFKs LAGOPPSTILLING (4-4-2): Andreas Lie – Bjørn Helge Riise, Kaj Ramsteijn, Oddbjørn Lie, Mikkel Kirkeskov – Marlinho, Vebjørn Hoff, Fredrik Carlsen, Aron Elis Thrandarson – Athanasios Papazoglou, Mustafa Abdellaoue.

Benken: Urke, Berisha, Fet, Gretarsson, Hatlehol, Waagan