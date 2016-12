AaFK vurderte Brann-spiller

Slik Sunnmørsposten forstår det, har AaFK har liste med flere aktuelle midtstoppere. På den listen sto Brann-spiller Jonas Grønner høyt oppe.

Etter at Brann hentet Wito Wormgoor i forrige uke, så betyr det trolig at Grønner er klubbens tredjevalg på stopperplassen. Men det betyr ikke at Brann er villig til å slippe 22-åringen til en annen klubb av den grunn.

Etter det Sunnmørsposten erfarer, har AaFK hatt følere ute og kommet fram til at Grønner kom til å bli for dyr å hente.

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, er det eneste Trond Fredriksen ønsker å si om saka.

Grønners agent Stig Lillejord sier han ikke har vært i dialog med AaFK, men han er ikke overrasket over at det er interesse rundt sin spiller.

– Det skulle bare mangle at klubber har merket seg Jonas Grønners prestasjoner, både for Brann og U21-landslaget, sier Lillejord.