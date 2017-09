AaFKs sportssjef i podkasten Sunnmørsball: - Angrer på at jeg ikke slo hardere

Endelig er den nyeste episoden av podkasten Sunnmørsball ute igjen. Denne gangen er det sportssjef Bjørn Erik Melland som er på besøk, og han forteller om måten han jobber på for at AaFK skal bli et stabilt topplag.

Men tilbake til den dramatiske overskriften. Melland er vanligvis en sindig kar som ikke gjør så mye galt, men som spiller var han ikke alltid like sindig. Ifølge tidligere lagkamerater bedrev Melland psykisk terror for at mostanderens spillere skulle bli satt ut og miste hodet, og det innrømmer sportssjefen at kan stemme.

Men i en kamp mot Hødd på Kråmyra mistet Melland hodet etter at han ble taklet tøft av André Nevstad, som er Hødds sportssjef nå. Melland endte opp med å slå til Nevstad, og fikk naturligvis rødt kort.

– Vi møttes på stadion for noen uker siden. Jeg sa til han: når jeg først skulle få rødt kort for å dra til deg, så angrer jeg litt på at jeg ikke dro til skikkelig, sier Melland og ler.