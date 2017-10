AaFKs sportssjef om trenerspørsmålet: – Vi må se på alle muligheter for å snu dette

Vålerenga - Aalesund 5–1

Søndag kveld ble vondt til verre for AaFKs del: 1-5-tapet mot Vålerenga var klubbens ellevte kamp på rad uten seier i Eliteserien. Det er ny klubbrekord i Eliteserien.

Fem serierunder før slutt ligger AaFK på kvalifiseringsplass for nedrykk – bare på målforskjellen foran Tromsø.

Nå skriker flere og flere på Trond Fredriksens avgang som AaFK-trener.

– Vi forholder oss til avtalen vi har med Trond. Vi skal jobbe knallhardt for å snu dette her, sier AaFK-sportssjef Bjørn Erik Melland.

– Han leder AaFK ut årets sesong?

– Som sagt forholder vi oss til kontraktene vi har med trenerteamet, svarer Melland.

Samtidig legger han ikke skjul på at også trenerteamet må bli evaluert etter elleve strake kamper uten seier.

– Vi ser på alle muligheter for å snu trenden vi er inne i. Vi evaluerer oss selv også, sier AaFKs sportssjef.

Trond Fredriksen har ingen problemer med at AaFK-ledelsen sier at hans jobb må evalueres.

– Det ser jeg bare på som en selvfølge. Vi som trenere evaluerer alt, og da ser jeg på det som naturlig at lederne vurderer de samme tingene, sier Fredriksen.

Bjørn Helge Riise mener det blir feil å rette alt skytset mot Trond Fredriksen.

– Vi hadde samme treneren da vi lå på 4.-plass tidligere i år, påpeker AaFK-kapteinen.

Tok på seg skylda

Etter ydmykelsen på Intility Arena mener Riise det er vel så stor grunn til å legge skylda på seg selv som Trond Fredriksen.

Riise ble regelrett herjet med de første 25 minuttene av en opplagt Chidera Ejuke. Riise må ta en stor del av skylda for begge de to første baklengsmålene.

SMP-TV: Selvkritisk Riise ba om å bli byttet ut

– Jeg må ta en ufattelig stor del av skylda for at kampen ble som den ble i dag. Det er bare å beklage til hele Ålesund og resten av gutta. Uansett hvilken plan du har så kan du ikke gardere deg mot at jeg har en fryktelig dag på jobben, sier Bjørn Helge Riise.

Han kunne se Edwin Gyasi utnytte en VIF-forsvarsbrøler slik at det ble 1-2, men nok en gang slapp AaFK inn et billig mål. VIFs 3-1-ledelse til pause var fullt fortjent.

I pausen ba Bjørn Helge Riise om å bli byttet ut.

– Jeg kjente allerede på oppvarmingen at ting ikke stemte. Kroppen var rett og slett ikke med med i dag. Når jeg da visste at det satt folk på benken som ville bidra, så jeg det på min plikt å si fra om at jeg burde bli tatt av, sier Riise.

Ville tilbake til det trygge

Etter pause hadde AaFK et par gode muligheter til å redusere til 2-3, men da Vålerenga satte inn både 4-1- og 5–1 midtveis i omgangen ble kampen punktert. Til slutt vant VIF fullt fortjent mot et AaFK-lag som var tilbake i sin vante 4-4-2-formasjon etter å ha testet et 5-4-1-system mot Sandefjord sist.

– Etter så mange kamper uten tap; burde man ikke prøve noe nytt som for eksempel fem på midten?

– Akkurat nå har jeg ikke tenkt så mye på hva vi skal gjøre til neste kamp. Vi har gjort vurderinger hele vegen. I dag vurderte vi det sånn at det kjente og trygge ville gi oss best muligheter til å få med oss seieren, sier Trond Fredriksen.

Nå venter to svært viktige kamper for AaFKs del. Først ut er Kristiansund hjemme. Så er det LSK borte.

– Hjemme mot KBK skal vi vinne. Så enkelt er det, sier Trond Fredriksen.