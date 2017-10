Nordlie var ønsket som redningsmann i Aalesund

Sunnmørsposten vet at det har vært kontakt mellom partene den siste tiden.

– Dette ønsker jeg ikke å kommentere. Aalesund har nok utfordringer som det er, sier Nordlie selv til smp.no.

Heller ikke styreleder Jan Petter Hagen vil kommentere om AaFK har vært i kontakt med Nordlie.

– Om vi har kontaktet noen eller ikke, er en intern sak, svarer Hagen på direkte spørsmål om Nordlie.

Det var Eurosport som omtalte saka først.

Ønsket som redningsmann

Etter tolv strake kamper uten seier ligger AaFK på direkte nedrykksplass med fire kamper igjen å spille.

Tom Nordlie har tidligere berget flere klubber fra nedrykk på kortidskontrakter. Slik Sunnmørsposten forstår det var Nordlie - som i år trente Skeid i 2. divisjon - i første omgang tiltenkt en jobb som redningsmann i lag med det nåværende teamet ut årets sesong.

Trolig ender det hele uten at Nordlie ender opp i AaFK.

For selv om AaFK har vært i kontakt med 55-åringen, skal AaFK - slik Sunnmørsposten forstår det - ha konkludert med å kjøre videre med Trond Fredriksen og Anton Joore som klubbens trenere ut årets sesong.

Trenerteamet skal ha satt seg på bakbeina mot å få inn Nordlie, får Sunnmørsosten opplyst.

Styreleder Jan Petter Hagen bekrefter at AaFK at planlegger å fortsette med Trond Fredriksen og Anton Joore som AaFKs trenerduo.

– Det jeg kan si er at vi har hatt et styremøte i dag, som har vært planlagt siden i mai, der vi har vurdert situasjonen på trenersiden. Vi har evaluert trenerteamet og innrømmer at vi er veldig skuffa over det vi har prestert de siste tolv kampene. Når det gjelder trenersituasjonen har vi konkludert med at vi forholder oss i ro. Vi ønsker ro rundt den i tiden framover, sier Hagen.

AaFK-trener Trond Fredriksen har ikke besvart Sunnmørspostens henvendelser om saka mandag ettermiddag.