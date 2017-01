Aalesund-spiller til Fredrikstad

Edvard Skagestads kontrakt med AaFK gikk ut i fjor, som gjorde at han var bosmanspiller fra 1. januar. Nå er det klart at midtstopperen skal spille for Fredrikstad de to neste sesongene.

– Han er en solid forsvarsspiller, som også har spilt i andre roller, men primært skal han forsterke midtforsvaret vårt. Han er en veldig solid type, og jeg er hundre prosent sikker på at han vil bidra som leder og bygge kultur her i klubben, sier trener Andrea Loberto til klubbens nettsted.

28-åringen starter 19 seriekamper for AaFK forrige sesong, men ble ikke tilbydd ny kontrakt av klubben.

– Det virker veldig spennende (FFKs fremtid). Jeg føler det egentlig bare ligger å vente på å eksplodere her, sier Skagestad om klubben.