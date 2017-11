«Åge Hareide kan ikke bli særlig større i Danmark enn han er nå»

Irland-Danmark 1–5

Han var stor allerede før Irland-kampen. Da danskene snudde 0-1 til 5-1 over Irland, fikk Hareide også den VM-deltakelsen han bare nesten oppnådde med Norge.

Ikke måte på

Så imponert er danskene over hva Hareide har gjort med landslaget at en avis allerede på forhånd fastslo at han er en suksess, også om Danmark ikke skulle komme til VM. Flere av spillerne ble intervjuet om hva som er så bra med den norske treneren, og det var ikke måte på hyllest.

Sosial, demokratisk, lyttende, pragmatisk. En fenomenal inspirator. For å nevne noe.

Foran returkampen i Dublin sa Hareide ganske enkelt at han var sikker på at Danmark kom til å score, og da var VM-billetten praktisk talt sikret. Enkelt, uproblematisk.

Skvatt han litt?

Men var han så trygg som han virket? Og var han ikke litt sjokkert da Irland tok ledelsen etter seks minutter?

Han lot seg ikke merke med det. Men han tenkte vel som alle dansker: å score mot Irland når de har bestemt seg for å tette forsvaret, det er nesten umulig. Irland har ikke noe stort landslag, men akkurat til dette er de i verdensklasse. Kampen i København hadde vist det.

Men Danmark hadde lagt noen planer, og de hadde litt flaks da Andreas Christensen utlignet.

Eriksen tre ganger

Men da Danmark gikk opp til 2-1, var det ikke flaks, bare flott fotball og mål ved Christian Eriksen. Og etter en time var Eriksen der igjen med et slikt skudd som bare de beste teknikerne får til. 4-1 kom da Eriksen brukte sin oppfattelsesevne og smelte ballen i vinkelen. Nicklas Bendtner lagde det siste målet på straffespark.

Mange spillere, selv på høyt nivå, brenner til og håper det beste når de har en målsjanse. Christian Eriksen kikker, vurderer og plasserer.

Nettopp Eriksen er en av dem som skryter mest av sin norske trener. Egentlig har han ikke fått det helt til på landslaget, ikke før i det siste, og han gir mer enn gjerne Hareide en del av æren for det. Mye ære, faktisk.

Store penger

Kampen var en kontrast til Italia-Sverige kvelden før. Svenskene gikk til VM uten å ha hatt en målsjanse, danskene fortsatte der kvalifiseringen hadde sluttet, med mange målsjanser og mål.

Nå kan Sverige og Danmark ta imot 70 millioner kroner hver fra FIFA, og i tillegg kommer inntekter fra reklame og sponsorer på enda mer enn dette, ifølge en dansk beregning.

Alternativet var tap, en ørkenvandring av betydningsløse treningskamper (vi i Norge vet mye om hvor trist det er) og kanskje økonomisk smalhans.

En VM-playoff er enten eller, nå eller aldri.