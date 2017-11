Åge Hareides VM-drøm i fare etter dansk sjansesløseri

DANMARK - IRLAND 0–0

Danmark var klare favoritter på hjemmebane, men stanget og stanget mot det irske forsvaret.

Kampen endte 0–0, og dermed er det Irland som har best utgangspunkt foran returkampen i Dublin tirsdag kveld.

– Jeg er skuffet over at vi ikke greide å score mål. Vi hadde i hvert fall tre store sjanser. Men jeg tror at vi skal greie å skape sjanser også i Dublin, siden Irland da må høyere opp i banen, sier Åge Hareide til Max.

– Hvis vi scorer ett mål der, må de score. Det er vårt utgangspunkt, sier landslagssjefen.

Nicklas Bendtner kom innpå etter 72 minutter, men heller ikke «Lord» klarte å avgjøre. RBK-spissen fikk en brukbar mulighet like før slutt, men avslutningen fra cirka 10 meter ble tam.

– Vi hadde sjansene til å score, men det gjorde vi ikke. Jeg er uansett sikker på at vi kommer til å score tirsdag, sier Christian Eriksen til Max.

Elektrisk i Parken

Stemningen var helt elektrisk i Parken foran Danmarks VM-playoffkamp mot Irland. Åge Hareide sang godt med på den danske nasjonalsangen. Med sammenlagtseier er Hareide klar for sitt første VM-sluttspill noensinne som trener.

64-åringen fra Hareid fikk se en jevn åpning der Danmark produserte kampens første sjanse etter 11 minutter. Det var en dobbeltsjanse, men Irlands keeper Darren Randolph reddet begge forsøk.

Danmark nærmest

Irland ville selvsagt være godt fornøyd med 0–0 i dette første oppgjøret, og det bar kampen preg av. Det var danskene som kjørte på, og etter 32 minutter fikk de sin andre store sjanse:

Keeper måtte gi retur på langskuddet fra Christian Eriksen, og det var nesten utrolig at Pione Sisto satte returen utenfor.

Irland truet ikke mye offensivt, men noen minutter før pause kom plutselig Cyrus Christie alene med keeper Kasper Schmeichel, men hjemmelaget fikk ryddet unna. Dermed sto det 0–0 ved pause, noe som definitivt passet Irland best.

Ropte på Bendtner

Irenes landslagssjef Martin O’Neill hadde tydelig forberedt spillerne sine godt, for Danmark var fantasiløse og klarte ikke å trenge igjennom det irske forsvaret i starten av 2. omgang.

Danskene sto i stampe, og det ble ropt på Nicklas Bendtner både fra tribunen og ute på nettet. I stedet valgte Hareide å sende utpå Youssef Poulsen som første joker.

Etter 72 minutter var det endelig duket for Nicklas Bendtner - Rosenborg-eiendommen som har vist så god form i norsk eliteserie. Var det han som skulle sende Åge og Danmark til VM? Hjemmefansen var uansett strålende fornøyd med byttet.

Men dette ble en frusterende kveld, med sjansesløseri fra Danmarks side. På slutten jaget danskene scoring, men ballen ville ikke inn.

Nå ser det vanskelig ut før returen, men det er åpent før kampen i Irland. Åge Hareide og Nicklas Bendtner er én kamp unna VM.