Stokke reddet poeng for Kristiansund etter Aalesund-tabbe

KRISTIANSUND - AALESUND 1–1

Headingen ble altfor løs og en oppmerksom Benjamin Stokke snappet ballen foran Andreas Lie. Han rundet keeperen og satte den i mål til 1–1. Dermed sto det 1–1 etter at 60 minutter av oppgjøret var spilt.

En fortvilet Arnarson mottok trøst av lagkameratene, mens KBK-spillerne jublet over det som til slutt ble kampens siste mål.

– Hva skal jeg si? Jeg ser ikke at han (Stokke) er der og tror at jeg bare kan heade den enkelt inn til Andreas. I stedet snapper han den og setter den i mål. Det er selvfølgelig en helt håpløs feil av meg. Jeg sitter igjen med en elendig følelse, sier Adam Arnarson til smp.no etter oppgjøret.

Han kunne - og burde - imidlertid blitt berget av lagkameratnee mot slutten.

12 minutter før slutt ble Mustafa Abdellaoue vakkert spilt fri på kanten. Han fant Lars Veldwijk inne i feltet med en hard pasning. Riktignok skjedde det i stor fart, men fra et par meter ballen utrolig nok utenfor stanga.

Like før slutt var det Sondre Brunstad Fet som fikk en tilsvarende mulighet, men på utrolig vis ville ikke ballen i mål for Aalesund i sluttminuttene.

– På den ene siden er det en enormt stor skuffelse etter denne kampen. På den andre siden er der en enorm stor glede over prestasjonen vi leverer. Jeg tror jeg knapt har vært med på en bortekamp der vi har skapt så mange og store målsjanser. Prestasjonen er fabelaktig, men dessverre ender det ikke i tre poeng, sier Trond Fredriksen.

Dermed endte det 1–1 i lokaloppgjøret på Kristiansund stadion.

– Vi skapte mange sjanser, og det kunne blitt 4-1 eller 5-1, men vi utnyttet ikke sjansene, og jeg gjorde en feil som de scoret på. Slik er fotball, sa Arnason til Eurosport etter kampen.

– Vi la om til 4-3-3, og da sto vi litt bedre. Før det ble vi stående mellomhøyt, og da ble det rom både bak og mellom oss, sa Benjamin Stokke etter kampen.

Fartsfylt førsteomgang

Aalesund åpnet klart best foran 4.033 tilskuere på Kristiansund stadion. Gjestene gikk aggressivt ut, presset høyt og ble kjapt belønnet med sjanser.

Mustafa Abdellaoue var nær ved å komme gjennom etter åtte minutter, men en strålende takling av Aliou Coly forhindret en kjempesjanse.

Like etter kunne KBK tatt føringen etter en dødball, men to Kristiansund-spillere gikk i samme duell og ødela for hverandre.

Lars Veldwijk burde gitt Aalesund ledelsen etter 17 minutter da han fint ble spilt fri, men fra skrått hold gikk avslutningen langt utenfor. Bare to minutter senere var det landsmann Edwin Gyasi som sendte av et godt skudd, men en nydelig redning av Sean McDermott hindret 0-1.

Nå virket det som om det bare var et tidsspørsmål før målet skulle komme. Begge lag kom til gode muligheter, men det er ingen tvil om at Aalesund var det klart beste laget innledningsvis.

Etter 21 minutter fikk gjestene uttelling. Et frispark fra Fredrik Carlsen ble headet i nota via bakken av nederlandske Lars Veldwijk.

Oppgjøret roet seg noe etter dette. KBK var mer med i kampen og fikk satt trykk på Aalesund på noen dødballer. Aalesund tok over mot slutten av omgangen igjen, men stillingen sto seg 0-1 til pause etter en fartsfylt førsteomgang.

Arnarson-brøler

Mens førsteomgang bølget fram og tilbake, var det langt sjeldnere mellom sjansene etter hvilen. Begge lag brukte tydeligvis pausen til å stramme inn bakover.

Aalesund kontrollerte lenge oppgjøret, men etter 60 minutter kom missen fra Adam Arnarson som til slutt ble kostbar for AaFKs del. Islendingen skulle bare heade en lang ball inn til Andreas Lie, men headingen ble for løs og Benjamin Stokke fikk snappet ballen. Han kom seg rundt Andreas Lie og satte inn 1-1 fra skrått hold.

Andreomgang ble lenge en jevnspilt affære uten de helt store sjansene, men etter hvert festet Aalesund et viss grep om oppgjøret.

Enorme Aalesund-sjanser på tampen

AaFK-supporterne - som var godt representert i Kristiansund - trodde nok at avgjørelsen skulle komme da Lars Veldwijk ble spilt fri på åpent mål 12 minutter før slutt. Men utrolig nok gikk avslutningen like utenfor fra spissen som var en av banens klart beste spillere.

I denne perioden kjørte AaFK på skikkelig for det avgjørende målet.

Tre minutter før slutt rullet Aalesund opp nok et lignende angrep som ved Veldwijk-missen. Denne gang var det Adam Arnarson som spilte ballen inn i feltet. Ballen gikk forbi alt og alle til Sondre Brunstad Fet som strakk fram en tå på to meters hold. Målet var helt åpent, men Brunstad Fet maktet ikke å få styrt ballen i mål.

Til slutt endte det 1–1 mellom lagene. Det er nok et resultat som vertene Kristiansund må være mest fornøyd med ut ifra spill og sjanser.

Selv om det ikke ble seier for Aalesund, unngikk laget å tape på bortebane for femte gang på rad. Det er ny klubbrekord for Aalesund i landets øverste divisjon.