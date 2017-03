B-preget Norge fikk bank av Spania

Et reservepreget norsk landslag fikk spille en hel omgang elleve mot ti, men tapte likevel 0-3.

– Vi er skuffet, men det er bare å erkjenne at vi taper mot et lag som er bedre enn oss. Vi måtte forsvare oss veldig i 1. omgang, helt fram til Spania fikk en spiller utvist. Forsvarsspillet var det store problemet for oss i dag. Vi var ikke helt hundre prosent i forsvar, og da fikk Spania det litt for enkelt. Men vi må lære av dette, så får vi ta nye steg i fortsettelsen, sa landslagssjef Sjögren til NTB etter kampslutt.

– Et veldig bra spansk lag. De imponerte, sa TV 2s ekspertkommentator Solveig Gulbrandsen etter oppgjøret.

Dermed ble det stortap i kvinnelandslagets andre kamp i Algarve Cup. Norge byttet ut hele laget etter 1-1-matchen mot Island onsdag, noe som preget fredagens kamp.

Med tapet stoppet Norges ubeseirede rekke på elleve kamper. For Sjögren kom hans første nederlag som norsk landslagssjef i kamp nummer fire.

Tre i sekken

Spania presset det norske laget bakover fra start av, og etter 25 minutter sto det 1-0 til spanjolene. Maria Thorisdottir scoret selvmål etter et spansk innlegg. Ballen gikk i bue over Lillestrøm-keeper Cecilie Fiskerstrand og i mål.

Og verre skulle det bli. 13 minutter etter sto det nemlig 2-0 i målprotokollen. Spania spilte seg fint fram på venstresiden, slo inn, og i boksen fikk Jennifer Fuentes avsluttet. Ballen suste inn i høyre hjørne.

Kort tid etter måtte Fiskerstrand hente dagens tredje ball ut av nettet. Olga Pérez kom alene mot burvokteren, men klarte ikke overliste henne på første forsøk. Returen ble derimot ekspedert sikkert i mål, til LSK-keeperens fortvilelse.

– Nå er det (resultatet) stygt, konstaterte TV 2-kommentator Harald Bredeli.

Like før pause fikk Spanias María Cebrian marsjordre. Spanjolen klippet ned Caroline Graham Hansen, noe som ga Norge fordelen av å spille en hel omgang med elleve mot ti spillere. Hansen, som matches forsiktig av Sjögren etter en langvarig skade, ble for øvrig byttet ut i pausen.

Ingen nettsus

Norge maktet ikke å skape det helt store etter hvilen, tross spill med elleve mot ti. De norske spillerne fikk mer ballkontakt og ble ikke spilt like lavt, men de store mulighetene skortet det på. Spanjolene så seg fornøyd med å ro i land en trygg tremålstriumf. Mot slutten gjorde Spania mange bytter, noe som stykket opp spillet. Likevel var spanjolene dyktige til å holde ballen i laget. Det frustrerte de norske spillerne.

– Dette er "possession play" i høy klasse av Spania, konstaterte Solveig Gulbrandsen mot slutten av oppgjøret.

Norge spiller fire kamper i Algarve Cup. Mandag skal Martin Sjögrens utvalgte måle krefter mot Japan.

– Vi har fire kamper på åtte-ni dager, derfor måtte vi gjøre mange endringer i dag. Vi må holde troppen "fresh", sa Martin Sjögren til NTB om de mange byttene til fredagens kamp.

– Det var elleve stykker som ikke kjente hverandre godt nok til å tukte Spania i dag. Vi slet med å henge med, sa Caroline Graham Hansen til TV 2 etter kampen.

(©NTB)