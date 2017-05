BBC: - Wenger har forlenget med Arsenal

Arsenal-manageren skal ha hatt et møte med klubbens eier, Stan Kroenke, mandag. Utfallet av møtet ble trolig lagt fram på styremøtet i klubben tirsdag.

Ifølge normalt velinformerte BBC ble Wenger og klubben enige om en kontraktsforlengelse for flere måneder siden, men ingen avtale er blitt signert. Det ventes at Arsenal kommer med en kunngjøring om Wengers framtid, sammen med et intervju, i løpet av onsdag.

Det er også ventet at kontraktforlengelsen vil innebære noen små forandringer i klubben, men det skal ikke være snakk om å hente inn en «director of football» som skal overta flere av Wengers nåværende oppgaver.

Det er kjent at Arsenal-eier Kroenke har støttet Wenger, mens flere av klubbens supportere har protestert høylytt og ønsket franskmannens avgang. Protestene ble ikke mindre da Arsenal avsluttet ligaen utenfor de fire beste, men lørdagens seier i FA-cupen kan ha bidratt til at støyen demper seg noe.

Også Sky Sports melder at Wenger fortsetter fram til 2019, men at dette skjer på tross av at enkelte av styremedlemmene mener franskmannens tid i klubben nå burde ta slutt.

– Det handler ikke om popularitet, men om kompetanse, har Wenger tidligere uttalt om kritikken mot han.

67-åringen har vært i Arsenal siden 1996 og har blant annet vunnet tre ligatitler og sju FA-cup-seirer med klubben. (@NTB)