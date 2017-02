Berisha blir AaFK-spiller

I går dukket Valmir Berisha (20) opp på trening med AaFK, men han var der ikke for å prøvespille. Verken AaFK eller Berisha la skjul på at partene ønsket å få til en avtale.

Nå har partene kommet så nær en avtale at 20-åringen gjennomgår den medisinske testen.

– Vi er så og si enige om en avtale, men alt er ikke klart før vi har en signatur, sier klubbdirektør Henrik Hoff til smp.no.

Berisha deltok ikke på dagens trening, men det var heller ikke planen at han kom til å gjøre.

– Hvis vi ikke blir enige om en avtale i dag, så kommer det ikke til å bli noe, sier Hoff.

Trond Fredriksen ønsker ikke å si noe mer om Berisha før en avtale er på plass.

– Det har vært for mye opp og ned med meg i for store klubber de siste årene. Nå behøver jeg å komme til en klubb der jeg får tid på meg til å utvikle meg. Det er jeg fortsatt ikke ferdig med. Jeg er bare 20 år og nå trenger jeg tid til å finne meg selv og vise at jeg er en god spiller, sa Berisha til smp.no i går.