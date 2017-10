Ble skremt av Robben – men Sverige får ny VM-sjanse

NEDERLAND-SVERIGE 2–0

Cristiano Ronaldo og Portugal klar for VM. Les mer nederst i denne saken.

Sverige ble gruppetoer og er klar for to playoffkamper for VM i midten av november.

Nederland måtte vinne med syv mål for å passere Sverige på tabellen og bli gruppetoer.

Selv om Nederland-stjernen Arjen Robben skremte Sverige skikkelig i den første omgangen, var våre naboer i realiteten aldri truet.

De gjorde det de kom for. Sverige unngikk stortap. Nå venter to tøffe playoffkamper for å komme seg til Russland-VM kommende sommer.

Sverige møter ett av disse fire landene: Sveits, Danmark, Kroatia eller Italia.

Robben i gammelt slag

Arjen Robben sendte Nederland i ledelsen etter et kvarters spill i Amsterdam.

Men det var ikke nok. Langt fra nok. Nederlenderne måtte ha seks til.

Vertskapet var klart best, Sverige slet med å henge med, og spesielt Robben viste glimt av gammel klasse.

Nederland, som ikke har vært i bærheten av gammel klasse i kvaliken, skapte sjanser. Men de bommet på for mange.

Men fem minutter før pause knallet kaptein Robben ballen i mål.

Robben løp rett bort til den svenske benken og jublet vilt. Som om han forsøkte å psyke ut Sverige.

Da var det full fyr blant de nederlandske supporterne.

Men kunne det virkelig gå med fem mål til for å sikre annenplass i gruppen og playoff?

Det måtte et lite mirakel til.

Sverige var kun opptatt av én ting i andre omgang: Å få tiden til å gå. Eller fly. De drøyde der de drøye kunne.

Nederland forsøkte, men ble mer og mer resignert etter hvert som tiden gikk. De hadde ikke mer å gi.

Å score ytterligere fem mål viste seg å være en umulighet.

Cristiano Ronaldo VM-klar

I Lisboa gjorde Cristiano Ronaldo og Portugal jobben da de møtte Sveits i ren gruppefinale. Med 2–0-seier til Portugal var lagene likt i poeng.

Men Portugal har bedre målforskjell enn sveitserne, de vant gruppen og er direktekvalifisert til VM.

Et selvmål av Johan Djourou i første omgang og et mål av André Silva et kvarter ut i den andre omgangen sikret 2–0-seier for hjemmelaget på Estadio da Luz.

Aftenpodden Sport oppsummerer VM-kvaliken. Her er to ting Island har som Norge mangler: