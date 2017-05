Bohinen: - Vi er slitne

AALESUND - SANDEFJORD 2–0

Sandefjord tapte meget fortjent mot et offensivt og spillesugent hjemmelag, og resultatet kunne fort blitt mye verre enn 0-2.

Allerede etter ti minutter kunne AaFK ha scoret fire ganger, mot et Sandefjord-lag som sto høyt med trebackslinjen og gav bort enorme rom.

- Vi sto ikke høyere enn det vi hadde planlagt, og det vi har gjort tidligere. Men nå har vi fått bank i to strake kamper (Mot Brann og AaFK), så det er mulig vi må endre litt på det framover. Samtidig er det så mange kamper for tiden, og så lite treninger at det er vanskelig å justere seg inn igjen, erkjenner Bohinen, som innrømmer at Sandefjord er inne i en tung periode etter en god sesongstart.

- Vi mangler energi, duellkraft og løpskraft. Dette vant vi på tidligere i sesongen. Jeg synes vi mangler overskudd, både fysisk, men ikke minst mentalt, sier Bohinen, som vedgår at han kanskje har rullert litt lite på mannskapet.

- Men vi må nesten gjøre det slik også. Vi kan ikke skifte ut tre-fire mann. Vi er ikke Rosenborg, sukker Sandefjord-treneren.

– AaFK har skapt lite og ikke vært et veldig godt hjemmelag hittil i sesongen. Var du overrasket over at hjemmelaget gikk så aggressivt og offensivt til verks fra start?

- Det var vel helst vi som ikke var helt på. Men kanskje har de sett på Brann-kampen (0-5), at det var verdt å gjøre det, sier Bohinen lakonisk.