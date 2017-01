Brann-treneren skryter av sin mulige nysignering

Onsdag meldte BT at Peter Orry Larsen er svært aktuell for Brann. Den mangeårige Aalesund-spilleren er nå kontraktsløs, og etter først å ha vært nær Sogndal, har Brann kommet på banen for å sikre seg ham.

På torsdagens Brann-trening i Vestlandshallen ble Brann-trener Lars Arne Nilsen spurt om den sannsynlige signeringen.

– Hva synes du om Peter Orry Larsen?

– Hva jeg synes om ham? Han er en god spiller, sier Nilsen - med et lite smil.

– Skal han bli Brann-spiller?

– Det kan jeg ikke kommentere, det skjønner du. Men han er en god spiller. En god indreløper, selv om han ikke har spilt der (i posisjonen). Noe mer enn det kan jeg ikke si akkurat nå. Det tror jeg du skjønner, fortsetter Brann-treneren.

Soltvedt ønsket ikke å svare

Onsdag ønsket ikke Branns hovedansvarlige for kjøp og salg av spillere, sportssjef Rune Soltvedt, å si så mye om Larsen.

– Dette kan jeg ikke si noe om. Eller: Jeg ønsker ikke svare på det du spør om, sa Soltvedt da.

Peter Orry Larsen var lenge utilgjengelig for kommentarer, men 27-åringen valgte til slutt å snakke med Sunnmørsposten.

– Som bosmanspiller mottar rådgiveren min henvendelser fra flere klubber både i innland og utland. For min egen del og av respekt ovenfor alle parter kan jeg ikke kommentere noen navn, sa Larsen til avisen.

Skal ha vært på vei til Sogndal

Ifølge Sogndal-ledelsen ga Larsen dem et muntlig ja til å slutte seg til klubben mandag, og etter planen ventet medisinsk test og kontraktskriving. Dette ble det ingenting av, og Sogndal-trener Eirik Bakke reagerte negativt.

– Vi må ha spillere som ønsker å spille for oss, så uansett hva som skjer nå er tilbudet fra oss trukket, ytret Eirik Bakke til BA.

Larsen bekrefter overfor Sunnmørsposten at han skulle komme til Sogndal tirsdag, men sier at han på grunn av familiære forhold ikke kunne reise nedover. Larsen ønsker ikke å kommentere Bakkes oppgitthet overfor ham selv.

– Jeg kan ikke forholde meg til ting som står i media, så akkurat dette kan jeg ikke kommentere. Det jeg kan si er at jeg i utgangspunktet var nær å bli Sogndal-spiller. Jeg besøkte Sogndal i desember, og ble imponert av det sportslige tilbudet og fikk et veldig godt inntrykk av Eirik Bakke og hvordan de jobber, sier Larsen til Sunnmørsposten.

Onsdag hevdet Larsen overfor Sunnmørsposten at han ikke hadde noe tilbud fra Brann.