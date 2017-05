Bunnlag i 1. divisjon sendte Sogndal ut av cupen

Sogndal var det klart beste laget før pause og burde ha ledet, men satte ikke sjansene sine. Eliteserielaget tok derimot ledelsen i annen omgang ved Bendik Bye etter et hjørnespark i det 59. minutt.

Kun to minutter senere var lagene like langt. Rashad Muhammed gjorde ingen feil alene med keeper og satte inn utligningen på Florø stadion.

Florø fortsatte å presse Sogndal og fikk uttelling etter 67 minutter. Monir Benmoussa fikk ballen i feltet og satte den bak Mathias Dyngeland, som tirsdag ble tatt ut i landslagstroppen for første gang.

Florø var det beste laget og var nærmere 3-1 enn Sogndal var 2-2. Muhammed kom nok en gang alene med keeper to minutter før full tid, men satte ballen over både Dyngeland og mål.

1209 tilskuere fikk se Sogndal komme til enkelte farligheter på overtid, men da de fire tillagte minuttene var unnagjort sto det fortsatt 2-1. Dermed måtte eliteserielaget fra saftbygda ta den tunge turen hjem utslått av cupen.

RBK enkelt videre

Ligaleder Rosenborg gjorde på sin side relativt kort prosess med 1.-divisjonslaget Levanger. Scoringer av Pål André Helland og serbiske Milan Jevtovic før pause avgjorde kampen tidlig. Levangers redusering snaut midtveis i annen omgang tente riktignok et lite håp for hjemmelaget, men to kjappe mål av Matthias Vilhjalmsson satte spikeren i kista for gjestene rett etterpå. Det endte 4-2 til gjestene.

Eliteserietreer Sarpsborg hadde tilsvarende små problemer borte mot Kongsvinger. To danske scoringer av Partrik Mortensen og Matti Lund Nielsen før pause sendte KIL ut i en motbakke det ble umulig å forsere. Kampen endte 4-0.

Kristiansund sto overfor en potensiell snubletråd borte mot Ranheim, men etter en målløs første omgang avgjorde gjestene fra nordmøre kampen tidlig i annen omgang. Jean Alassane Mendy gjorde 1-0, og Daouda Bamba doblet rett etterpå.

Thomas Lehne Olsen, Morten Gamst Pedersen og Mikael Ingebrigtsen sørget med hver sin scoring for at Tromsø tok en enkel 3-1-seier i byderbyet mot Fløya, mens Lillestrøm slo tilbake og snudde romeriksoppgjøret mot Ull/Kisa etter å ha kommet under 0-1 tidlig. Scoringer av Bonke Innocent, Simen Rafn, Simen Kind Mikalsen og Ifeanyi Mathew ga plass i 4. runde. Kampen endte 4-2.

Brann måtte vente helt til annen omgang var halvspilt på den forløsende scoringen mot Nest-Sotra. To raske mål av svenske Jakob Orlov klarte ikke naboen å svare på.

Brasilianske Marlinhos scoring etter 11 minutter skilte lagene i Aalesunds møte med 2. divisjonsklubben Kjelsås, og sørget for at det ikke ble noen cupsmell i Oslo.

Haugesund, Stabæk og Vålerenga spiller alle ekstraomganger i sine møter med henholdsvis Egersund, Notodden og Ørn-Horten. Egersund sendte Viking ut i forrige runde. (@NTB)