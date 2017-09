Coutinho med perlescoring i dramatisk Liverpool-seier

Brasilianeren forsøkte å presse gjennom en overgang til Barcelona i sommer, men Liverpool avslo ethvert bud den katalanske klubben la inn på den lille playmakeren.

Etter at overgangsvinduet stengte og 25-åringen innså at det ikke ble noen overgang til den spanske storklubben, har han jobbet for å spille seg i kampform for Liverpool.

Mot Leicester lørdag tegnet han seg på scoringslisten takket være et vidunderlig frispark i det som utviklet seg til å bli en høydramatisk kamp.

Salah-scoring

Liverpool tok ledelsen etter 15 minutter da Coutinho svingte et innlegg fra venstre mot bakre stolpe. Der dukket Mohamed Salah opp og headet inn lederscoringen.

Jürgen Klopp sitt lag var best i det aller meste som foregikk før pause og doblet ledelsen da Coutinho fikk muligheten på frispark etter 23 minutter.

Brasilianeren bøyde ballen over muren og sendte den utakbart til høyre for Leicester-målvakt Kasper Schmeichel.

Leicester-laget fikk sin redusering på overtid i den første omgangen, og nok en gang var det dødball imot som ble Liverpools bane.

En corner ble svingt inn og Mignolet, under sterkt press av Shinji Okazaki, fikk ikke bokset ballen unna.

Ballen endte i stedet opp i beina på Okazaki som fikk en tå ballen som gjorde at den rullet over streken.

Dramatikk etter pause

Scoringen ble også starten på en svært underholdende annenomgang.

Leicester tok over showet da lagene kom ut fra garderoben, men fikk en kalddusj etter 68 minutter da Jordan Henderson la på til 3-1. Liverpool-laget kontret på et høytstående Leicester og Liverpools kaptein var sikker da han fikk muligheten fra kloss hold.

Hjemmelaget svarte imidlertid umiddelbart da Jamie Vardy headet inn 2-3 etter en retur.

Etter 72 minutter var Liverpool nok en gang i ubalanse bakover, og Mignolet sparket ned Jamie Vardy i et forsøk på å klarere et tilbakespill.

Dommer pekte på straffemerket, men Vardys knallharde forsøk fra ellevemetersmerket ble parert av Mignolet som rettet opp for seg.

Leicester kastet inn folk i håp om den etterlengtede 3-3-scoringen, men Liverpool maktet å holde unna for stormløpet i sluttminuttene.

Resultatet gjør at Liverpool ligger på femteplass med 11 poeng, mens Leicester har fire poeng på 16.-plass.