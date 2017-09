Coutinho reddet poeng for Liverpool

Jürgen Klopps utvalgte fikk en tung start på kampen. Fernando sendte Spartak Moskva i ledelsen til ellevill jubel fra hjemmepublikum etter sitt flotte frisparkmål etter 23 minutter.

Philippe Coutinho begynner å bli varm i Liverpool-trøyen igjen etter å ha ønsket seg bort fra Anfield. Han kombinerte flott med Sadio Mané etter 31 minutter og sørget for en veldig viktig utligning.

Mane fikk for øvrig et mål annullert for offside noe tidligere.

Ben Yedder-show

Wissam Ben Yedder ble den store spilleren da Sevilla hjemme tok seg av slovenske Maribor med 3-0. Dermed fører Sevilla gruppen med sine 4 poeng.

Det tok derimot litt før hjemmelaget utnyttet sitt spillemessig overtak. Joaquín Correa driblet av sin oppasser og serverte ballen til at Ben Yedder som bare hadde å sette ballen i mål. Da var det gått 27 minutter av kampen.

Elleve minutter senere var Ben Yedder igjen på farten. Denne gangen fikk han en perfekt gjennomløpspasning fra Franco Vázquez og scoret sikkert.

Ben Yedder hadde derimot ikke sagt sitt for kvelden. Sju minutter før slutt satte han inn sitt tredje mål for kvelden. Denne gangen fra straffemerket etter at Sebastian Corchia ble tatt ned inne i feltet.

Full pott for Manchester City

Manchester City tok sin andre strake seier i mesterligaen da de vant 2–0 mot Sjakhtar Donetsk tirsdag.

Manchester City topper sin gruppe i mesterligaen etter 2-0-seieren mot Sjakhtar Donetsk tirsdag. Manchester-laget som har scoret 21 mål i ligaen så langt, slet med å finne veien til nettmaskene i mesterligamøtet hjemme mot sine ukrainske motstandere.

Da lagene gikk til pause hadde ikke Sergio Agüero, Gabriel Jesus eller de andre City-stjernene scoret. Det hadde heller ikke Donetsk-laget og omgangen endte målløs.

Men det tok ikke lang tid av annen omgang før Kevin De Bruyne viste hvordan det skulle gjøres. Belgieren mottok ballen på utsiden av sekstenmeteren og plasserte ballen uttakbart for Sjakhtar-keeper Andrij Pjatov.

Straffebom

Raheem Sterling burde ha doblet ledelsen drøye 20 minutter før full tid, men traff ikke mål fra ti meters hold på det man trygt kan kalle en kjempesjanse. Kun minutter senere fikk City sjansen fra straffemerket etter at Sane ble lagt i bakken av Ivan Ordets.

Agüero tok fart, sendte kula mot venstre, men bare for å se at Pyatov hadde kastet seg rett vei og stoppet forsøket.

Pep Guariolas menn hadde sjanse på sjanse utover omgangen, men først minuttet før full tid ble det nettkjenning for City. Sterling fikk en ny sjanse fra ti meters hold, og denne gangen traff engelskmannen. Det skulle i grunn bare mangle, for keeperen var totalt utspilt før Sterling skjøt.

Dermed var det De Bruyne og Sterling som sørget for at City gikk ut som seiersmenn på eget gress.

Tatt kommandoen

I den andre kampen i gruppa mellom Napoli og Feyenoord ga Lorenzo Insigne hjemmelaget ledelsen etter sju minutter. Dries Mertens la på til 2–0 like etter pause.

Da dommeren blåste av kampen sto det 3–1 etter at José Mária Callejón økte til 3–0 og Sofyan Amrabat satte inn 3–1 sekunder før full tid.

Den lyseblå delen av Manchester har tatt kommandoen i gruppe F, og står med seks poeng av seks mulige. Napoli og Sjakhtar Donetsk følger etter med tre poeng hver, mens Feyenoord ligger sist uten poeng.