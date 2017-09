Cristiano Ronaldo ba ham om hjelp. Her er søvnekspertens råd.

Den engelske avisen The Independent som har snakket med Littlehales, som er en «Elite Sport Sleep Coach».

Real Madrids Cristiano Ronaldo er britens mest kjente klient. Han er også rådgiver for verdens største sykkellag, Team Sky.

Da Carlos Ancelotti var trener for det spanske storlaget, ble han invitert til Madrid. Der kom han raskt i kontakt med Ronaldo.

– Han hadde trent hele dagen, og du ville forventet at han løp rett i garderoben for å ta en dusj, men han spurte hva vi diskuterte, sier Littlehales ifølge avisen.

– Han var interessert i hva jeg prøvde å gjøre, fordi han alltid er på jakt etter å forbedre seg selv.

Alle skjermer skal av

Littlehales er ikke så interessert i å dele akkurat hva han har gjort med Ronaldo, men 32-åringen skal få samme råd som de andre klientene hans.

Han mener det er en myte at man bør sove åtte timer pr. natt. I stedet anbefaler søvnrådigveren fem søvnperioder pr. dag - med hver av dem på 90 minutter.

Halvannen time før man skal legge seg, må alt av skjermer slås av. Littlehales råder også sine klienter til å sove i fosterposisjon i fersk klesvask. Han er heller ikke noen stor fan av luksuriøse madrasser.

– Alt du trenger er 10 centimeter, sier Littlehales.

Han har designet såkalte «sovepakker» for flere syklister, noe tidligere Tour de France-vinner Sir Bradley Wiggins har benyttet seg av.

Syklistene Laura Trott og Jason Kenny er også klienter av Littlehales, og de har kanskje fått et råd de ikke liker helt.

– Vi er ikke lagd for å sove sammen. Dersom vi var i vår naturlige tilstand, ville du sove under et tre, og partneren din under et annet, mener Littelhales.