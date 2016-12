Cristiano Ronaldo var verdens beste betalte fotballspiller. Så kom to kinesiske klubber på banen

Forrige uke tok Carlos Tévez farvel med Boca Juniors-fansen. Nå tyder alt på at en overgang til kinesiske Shanghai Shenhua er nært forestående.

– Det ser ut til at det bare gjenstår noen detaljer før overgangen kan kunngjøres, sier Shanghai-manager Gus Poyet.

Overgangen vil trolig gjøre Tévez tidenes best betalte fotballspiller. En rekke medier, blant andre The Telegraph, har meldt at 32-åringen vil tjene 345 millioner kroner i året. Det utgjør drøye 6,5 millioner kroner i ukelønn.

Det betyr at verdens to best betalte fotballspillere vil spille i Kinas største by. Sist uke ble Oscar fotballspilleren med høyest lønn, da han skrev under for SIPH Shanghai for en ukelønn på 4,5 millioner kroner.

Tévez-overgangen vil skyve Cristiano Ronaldo ned til tredjeplass på listen, selv om bonuser og sponsoravtaler gjør at Ronaldo totalt sett trolig fortsatt vil være verdens best betalte fotballspiller.

– En fare for alle

Tidligere i desember uttrykte Chelsea-manager Antonio Conte bekymring for de spinnville summene i kinesisk fotball.

– Det kinesiske markedet er en fare for alle. Ikke bare for Chelsea, men for alle lag i verden, uttalte han.

Også tidligere Southampton-spiss Graziano Pellè og den brasilianske spissen Hulk er inne på listen over de aller best betalte fotballspillerne i verden.

De siste årene har kinesiske klubber markert seg med kjøp av en rekke høyprofilerte spillere for gigantsummer.

For ett år siden gikk colombianske Jackson Martínez til Guangzhou Evergrande for 399 millioner, mens brasilianerne Alex Teixeira og Ramires gikk til nyopprykkede Jiangsu Suning for henholdsvis 474 millioner og 265 millioner kroner.

Politisk plan

Overgangene er en del av en plan om å styrke kinesisk fotball og gjøre Kina til en fotballstormakt.

Til tross for at nesten en femtedel av verdens befolkning bor i Kina, har de kun deltatt i ett VM. Det var i 2002.

— Mitt største håp for kinesisk fotball, er at kinesiske lag kan bli blant de beste i verden, uttalte president Xi Jinping.

Med seg på planen har Jinping fått flere av landets milliardærer. Noen av landets største selskaper, også statlige, har gått inn i landets toppklubber, og investerer nå tungt for å heve nivået på kinesisk fotball.

— Når Kina først begynner å satse, er det gjerne spektakulært. Dette er en del av en langsiktig satsing fra Kinas politiske ledelse om å skape en mer fremtredende plass på verdensarenaen som en fotballnasjon, sa Bjørnar Sverdrup-Thygeson, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og Kina-ekspert, til Aftenposten tidligere i år.