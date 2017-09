Crystal Palace-sparkingen vekker oppsikt, men har du hørt om manageren som fikk fyken etter ti minutter?

Denne uka ble det klart at Frank De Boer er ferdig som trener i Crystal Palace, kun fire kamper inn i den nye Premier League-sesongen.

Nederlenderen fikk kun 77 dager i jobben, noe som overrasket mange. Flere mente det er altfor tidlig å vurdere en trener etter fire kamper. Men den nederlandske fotballhelten er likevel et stykke unna rekorden over dem som har vært trener kortest tid i en klubb.

For det finnes haugevis med eksempler på trenere som knapt rakk å gå inn døra, før man snudde igjen. Ofte handler det om dårlige resultat, men det finnes også andre grunner til å avslutte et jobbforhold så tidlig.

Verdt å merke seg at dette dreier seg om trenere som var tiltenkt jobben på permanent basis, og ikke midlertidig.

Martin Ling – ni dager:

I slutten av juli 2009 signerte Martin Ling en treårskontrakt med Cambridge United på nivå fire i det engelske ligasystemet. Ni dager senere var han ferdig i jobben. Uenigheter med styreformann George Rolls gjorde at Ling valgte å si opp jobben.

– Klubben har motvillig akseptert hans oppsigelse, het det i en pressemelding fra Cambridge.

Men dramaet var ikke over med det. Noen dager senere var Rolls ferdig i klubben. Dermed fant Ling ut at han igjen kunne overta jobben som manager i klubben igjen. Dermed ble han ansatt på nytt – 16 dager etter at han ble ansatt for første gang. Etter dette ble Ling i Cambridge i over to år.

Serse Cosmi – 33 dager

Det er lite overraskende at vi må innom Palermo på en slik liste. Den italienske klubben, som nå har Haitam Alesaami i troppen, skifter trener støtt og stadig. Etter 15 år som Palermo-president sluttet Maurizio Zamparini i vinter, etter å ha sparket 40 managere på 15 år.

En av dem som hadde fått fyken i løpet av de årene, var Serse Cosmi. I 2011 hadde Palermo lagt bak seg noen fæle resultater, og Cosmi skulle inn og snu skuta. Fire kamper senere, og 33 dager, sto laget med de rosa draktene med en seier og tre tap. Selv om seieren kom mot AC Milan, holdt ikke det. Serse Cosmi måtte ta sin hatt og gå, en liten måned etter at han kom.

Jörg Berger – fem dager

– Jörg Berger er en så god trener at han kunne reddet Titanic, sa Jan-Åge Fjørtoft en gang om treneren sin i Frankfurt tilbake på 90-tallet.

Men han kunne ikke redde Arminia Bielefeld i 2009. Den rutinerte treneren hadde i mange år slitt med kreftsykdom. Foran den siste kampen i 2009 ble Berger hentet inn for å redde plassen. Det gikk ikke, og sykdommen gjorde at tyskeren ikke kunne fortsette i jobben. Fem dager etter at han ble hentet inn, var han ferdig i klubben.

– Jeg har pleid å redde fotballag. Nå må jeg redde meg selv, sa Berger ifølge Goal. Han døde 23. juni 2010.

Leroy Rosenior -Ti minutter

Jo da, minutter, ikke dager. For Leroy Rosenior var karrieren i Torquay over før den hadde begynt.

Rosenior ble ansatt av Tourqay i mai 2007, i det som skulle bli hans andre periode som manager for klubben. Men samtidig som han ble ansatt, ble klubben kjøpt opp av en lokal investorgruppe. Torquays nye direktør ønsket en annen mann i stillingen, og Rosenior var ferdig like fort som han kom.

– Det var et sjokk, men vi måtte bare le av det. De mente dog at jeg hadde gjort en fantastisk jobb i de ti minuttene, sa Rosenior den gangen.

Henning Berg – 57 dager

Slått av Frank De Boer, men det er absolutt plass til Henning Berg på en slik liste.

57 dager etter at nordmannen ble ansatt som trener for Blackburn i 2012, var han ferdig i klubben. Seks poeng på ti kamper holdt ikke for den tidligere midtstopperen, som måtte overlate plassen til noen andre.

– Avgjørelsen er tatt etter en rekke veldig skuffende resultater, uttalte klubben.

Berg satt på en 2,5 års kontrakt, og valgte å saksøke klubben etter sparkingen. Han vant i retten, og ble utbetalt pengene han ifølge Independent hadde krav på i kontrakten. Summen skal ha vært over 20 millioner kroner.

Les Reed – 41 dager

Frank De Boer satte ny Premier League-rekord i antall kamper. Den ble tidligere holdt av Les Reed.

I november 2006 overtok Reed Charlton etter Ian Dowie. Julaften var det dog slutt, og det ble med sju kamper som sjef for blant andre norske Thomas Myhre.

Fem tap av sju mulige holdt ikke for Reed. Han har senere hatt andre jobber i fotballverden, blant annet som utviklingssjef i Southampton.

Brian Clough – 44 dager

En historie så spesiell at det ble laget både bok og film av den.

I filmen «44 dager» blir historien om hvordan managerlegenden fikk fyken etter 44 dager fortalt. I juli 1974 overtok Clough jobben etter Don Revie, en trener Clough hadde vært svært kritisk til tidligere.

Clough fikk fort stjernespillere som Billy Bremner og Johnny Giles mot seg, og fikk til slutt sparken etter én seier fra seks kamper.

Dave Basset – Fire dager

Dave Bassett hadde vært spiller og manager i mange år i Wimbledon, men da Crystal Palace i mai 1984 jaktet ny manager, valgte Bassett å bytte lag.

17. mai overtok han jobben. Fire dager senere var det slutt. Da valgte Bassett å trekke seg fra jobben han nettopp hadde tatt over.

– Jeg vet at folk vil si at jeg feiget ut, men det var ikke det som skjedde. Lojaliteten min ligger i Wimbledon, og det var det som ble avgjørende, sa Bassett den gang.

Det skal dog sies at Bassett aldri skrev under på en kontrakt med Palace, så helt offisielt var det vel aldri.

Kilder: The Guardian, Daily Mail, Bleacher Report, Fox Sports,