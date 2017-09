Dagfinn Enerly fullførte i Oslo maraton: – Et av de mest inspirerende menneskene jeg har møtt

Dagfinn Enerly fullførte lørdag ti kilometer i Oslo maraton i rullestol. Enerly brukte vel 56 minutter på sin mil.

– Det var helt fantastisk. Det er den beste lørdag morgen jeg har hatt på lang tid. Det er utrolig godt og en god mestringsfølelse å komme rundt denne løypa i dag, forteller han til Nettavisen etter målgang.

Hylles

John Carew og Vibeke Skofterud var med ham underveis i et prosjekt satt i gang av sponsoren Maxim. Begge er fulle av lovord om Enerly, som ble lam fra nakken og ned under en eliteseriekamp for Fredrikstad i 2005.

– Han er et av de mest inspirerende menneskene jeg noen gang har møtt, og en god venn i 20 år, så det var en stor glede å få ta del i det her sammen. Det er fantastisk at han stiller opp. Han er et meget positivt menneske og en stor inspirasjon. Måten han angriper livet på er helt fenomenal, sier Carew

– Det er en fantastisk kul type! Jeg synes det er en stor ære å få lov til å være med han rundt her. Han er en stor motivator og er utrolig positiv til tross for den historien han har, tilføyer Skofterud.

Da NTB snakket med Enerly for to år siden var det ganske nøyaktig ti år siden ulykken.

– Jeg lærte fort at hvis jeg var sur og grinete og bitter på det som skjedde, så var folk rundt meg det samme. Da er livet trist. Det å akseptere situasjonen, lev med det, gjør det beste ut av det og så ser vi om et år hvor mye mer jeg kan gjøre da, sa Enerly da.