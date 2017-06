De har dominert kåringene i ti år. Nå er Tottenham-duo mer verdt enn Messi og Ronaldo.

CIES Football Observatory, det internasjonale senteret for idrettsstudier i Sveits har laget en stor oversikt over verdens dyreste fotballspillere fra de fem største ligaene i verden. Studien tar utgangspunkt i spilleren og klubbens prestasjoner, internasjonal status, kontraktssituasjon, alder og posisjon på banen. 2200 overganger i fotballen utgjør grunnlaget for algoritmene som fastsetter den antatte verdien.

De to spillerne som siden 2008 har byttet på å bli kåret til verdens beste fotballspillere, er overraskende nok ikke på pallen på listen. Trolig er det alderen som trekker ned verdien på spillerne. At Messi bare har kontrakt til neste år, drar også ned verdien på den argentinske magikeren.

Ronaldo ute av topp 10

Cristiano Ronaldo havner nede på 11. plass med en verdi på 1,1 milliard kroner, og han er den eldste spilleren blant de 110 på listen. I den andre enden av aldersskalaen finner man Monacos store ungdomsstjerne Kylian Mbappé, som skal være verdt 923 millioner kroner.

Derimot er det en lagkamerat av Messi som troner soleklart på toppen av listen. Neymar Júnior er ifølge forskerne verdt 2,1 milliarder kroner. Neymar har kontrakt med Barcelona til 2021. Nestemann på listen er Tottenhams unge Dele Alli, som er verdt 1,5 milliarder kroner, foran lagkameraten Harry Kane.

Danske på listen

Bare en nordisk spiller har fått plass på listen. Ryktene sier at FC Barcelona ønsker å kjøpe Tottenhams midtbanejuvel Christian Eriksen. Dersom Tottenham ser på listen til CIES for å bestemme prisen, må katalanerne ut med 822 millioner kroner for den danske spilleren. Det holder til en 25. plass for midtbanespilleren.

Dansken er foran spillere som Toni Kroos, Anthony Martial, Philippe Coutinho, Gareth Bale, Álvaro Morata og Marco Verratti.

Dette er verdens mest verdifulle spillere, ifølge CIES: