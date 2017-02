De nordiske landene dropper felles EM-søknad

De nordiske landene hadde planlagt å sende inn en felles søknad for å arrangere mesterskapet i 2024. Fotballpresidentene i de forskjellige landene hatt et møte i Købenbavn de siste dagene, og nå er det endelig klart at de ikke går videre med planene.

– Vi kommer ikke til å søke EM 2024, da vi blant annet opplever at vi ikke rekker å oppfylle anleggskravene som finnes, sier Karl-Erik Nilsson, som er fotballpresident i det svenske forbundet, til avisen Göteborgs-Posten.

Tyskland og Tyrkia har allerede sagt at de vil arrangere mesterskapet, som skal inneholde 24 lag og minst ni stadionanlegg med en kapasitet på mellom 30.000 og 50.000 tilskuere.

Prioriterer kvinne-VM

Alle planene om et mesterskap er ikke lagt til side.

– Vi har også sett på andre UEFA- og FIFA-mesterskap, som et U21-mesterskap og U20-mesterskap på gutte- og kvinnesiden. Vi kommer til å prioritert et kommende dame-VM, sier Nilsson.

Det neste VM-sluttspillet for kvinner går i Frankrike i 2019. Nå skal forbundene se på mulighetene for et mesterskap i Norden i 2023 eller 2027.

EM-sluttspillet i 2020 vil bli arrangert i forskjellige byer i 13 forskjellige land, og for første gang er det mer enn tre vertsnasjoner.

Parken i København er en av EM-byene. Der er det plass til i overkant av 38.000 tilskuere.

– Veldig kostnadskrevende

Fotballpresident i Norges Fotballforbund (NFF), Terje Svendsen, har tidligere uttalt at det ikke kommer noen søknad om EM med Norge involvert.

– Vi har avvæpnet at vi kommer til å søke på EM. Vi har ikke stadioner til det. Det vil være veldig kostnadskrevende. Alle de nordiske landene har til sammen bare en to-tre stadioner som tilfredsstiller UEFAs krav, Svendsen til NTB tidligere i uka.

– Samarbeider som et lag

NFF sendte ut en pressemelding fredag. Der står det at ambisjonen om EM-sluttspill for herrer i 2024 utsettes, og at de nordiske landene i stedet går for VM-sluttspill for kvinner og U20 for gutter.

– Norden samarbeider som et lag, og Norden har tidligere hatt sluttspill og europeiske finaler på høyeste nivå. Denne kunnskapen vil vi utvikle videre ved blant annet å søke om VM-sluttspill for henholdsvis VM for kvinner og U20 VM for herrer, noe som også understøtter vår felles strategi og satsing på jente- og kvinnefotball, sier fotballpresident Terje Svendsen.