Dersom redaktøren har rett, blir FIFA snart tatt på fersken for stor løgn

«Selv om det ikke virket å være mulig, har FIFA sunket enda lengre ned i farsen», skrev den britiske avisen The Independent i november 2014.

Bakgrunnen var «Garcia-rapporten» – som skulle undersøke hvorvidt Qatar og Russland hadde jukset til seg Fotball-VM. Da et hardt presset FIFA til slutt offentliggjorde en oppsummering av rapporten, var den ikke til å kjenne igjen. I det minste ikke for etterforsker Michael J. Garcia selv.

Problemet var at innholdet i den egentlige rapporten aldri så dagens lys. Først mandag kveld – over to år senere, meldte den tyske storavisen Bild at de hadde fått tak i rapporten. Avisen varslet store avsløringer de nærmeste dagene – avsløringer som på ny kan skape mediestorm rundt FIFA.

OPPDATERING : Tirsdag ettermiddag publiserte FIFA Garcias rapport i sin helhet. Du finner den på FIFAs hjemmesider her.

Hemmeligstemplet

Hva i rapporten var det FIFA for enhver pris måtte holde skjult?

– Rapporten er hemmeligstemplet. Garcia selv måtte skrive under på en taushetserklæring. Dermed er det ytterst få som vet hva denne rapporten inneholder, sier redaktør Frode Lia i Josimar, fotballbladet som har skrevet mange saker om problemene i FIFA.

– Med tanke på det som har kommet frem de siste årene, dokumenterer «Garcia-rapporten» med stor sannsynlighet grov korrupsjon som går helt, helt til toppen av FIFA, sier Lia.

Hemmelighetskremmeri

Dersom Frode Lia får rett, blir FIFA tatt på fersken for løgner. Oppsummeringen av «Garcia-rapporten» som FIFA publiserte i 2014 sa nemlig ingenting om grov korrupsjon.

Britiske Keir Radnedge har skrevet mange bøker og følger FIFA tett gjennom nettstedet keirradnedge.com. Han mener hemmelighetskremmeriet nå har innhentet FIFA.

– Dette er ytterligere bevis på hvordan FIFAs egen hemmelighetskultur gjør mer skade enn nytte. Og kulturen fortsetter til og med under det nye Infantino-regimet, sier Radnedge til Aftenposten.

– FIFA burde ha publisert rapporten, hvert fall en redigert versjon, fra starten av, legger han til.

– Ord mot ord

I 2014 valgte FIFA å unngå en full publisering. I stedet publiserte organisasjonen det de kalte en «oppsummering» av «Garcia-rapporten».

Reaksjonene var sterke allerede da.

Hans-Joachim Eckert, leder for den dømmende delen av FIFAs etiske komité, ble anklaget for å lyve. Garcia selv hevdet oppsummeringen var en hvitvasking av sannheten.

Det ble altså ord mot ord – mellom lederen av den etterforskende delen av FIFAs etiske komité (Garcia) og lederen av den dømmende delen av FIFAs etiske komité (Eckert).

– Dagens rapport fra FIFA inneholder en rekke ufullstendige og feilaktige refleksjoner av fakta, uttalte Garcia.

– Mye av rapporten var ord for ord fra «Garcia-rapporten», sa imidlertid Eckert til BBC like etterpå.

Store kontraster

Den britiske avisen The Telegraph har lagt frem et eksempel på de store kontrastene mellom Garcias rapport og Eckerts oppsummering av den samme rapporten. Avisen hevder nemlig oppsummeringen skjulte at representanter for Qatar-søknaden hadde brukt fotballakademiet Aspire til å påvirke medlemmer av FIFAs eksekutivkomité.

Eckerts oppsummering: «De potensielt problematiske opplysningene og omstendighetene knyttet til Qatar 2022 som ble identifisert av rapporten kompromitterte, i det store og hele, ikke integriteten til budprosessene knyttet til Fotball-VM i 2018 og 2022».

Garcia-rapportens konklusjon var imidlertid: «Bruken av Aspire-relaterte ressurser til å smiske med medlemmene av eksekutivkomiteen virket uanstendig. Handlingenes funksjon var å undergrave integriteten til budprosessen »

Dermed var det altså stor kontrast mellom de to konklusjonene gjengitt av The Telegraph – selv om den ene skulle være en oppsummering av den andre.

– Taler konsekvent med to tunger

– Det er et mønster som gjentar og gjentar seg hver måned. I hver eneste sak vi skriver om FIFA, ser vi samme mønster, sier Frode Lia i Josimar.

– FIFA og UEFA taler konsekvent med to tunger, legger han til.

Keir Radnedge mener imidlertid de to ulike utdragene ikke viser noe kritikkverdig.

– Det er ikke uvanlig at aktorer og dommere trekker forskjellige konklusjoner ut fra bevismaterialet. Garcia var selv forsiktig og skrev at det « virket uanstendig», sier Radnedge, før han likevel understreker:

– At budprosessen manglet enhver integritet, var åpenbart allerede før avstemningen.

– Aldri vært mer korrupt

Små drypp fra rapporten har allerede nådd offentligheten. Blant annet skal 2 millioner dollar (rundt 17 millioner kroner) ha blitt utbetalt til et av medlemmene i FIFAs eksekutivkomité sin 10-årige datter. Det står også at Qatar-representanter skal ha fraktet tre eksekutivkomité-medlemmer med privatfly til en fest i Rio de Janeiro – rett før VM-avstemningen.

Flere detaljer fra rapporten er ventet i dagene som kommer. Frode Lia tror imidlertid ikke avsløringene vil føre til endringer.

– Da FBI og sveitsiske myndigheter gjennomførte massearrestasjonene for et par år siden, trodde alle at det ville føre til endringer i FIFA og UEFA. Men tvert imot: FIFA og UEFA har aldri vært mer korrupt. Endringer i de organisasjonene sitter veldig langt inne.

NFF-presidenten er «betinget optimist»

President i Norges Fotballforbund Terje Svendsen er kritisk til hemmelighetskremmeriet rundt Garcia-rapporten, men er likevel optimistisk med tanke på fremtiden.

– NFF har, i likhet med resten av de nordiske landene, vært en pådriver for større åpenhet i FIFA, og det er aldri en god løsning å skyve ting under teppet. Det må frem i lyset, slik at den internasjonale fotballen kan ta grep for å sikre transparente og gode demokratiske prosesser ved tildeling av fremtidige mesterskap. Sånn sett er jeg betinget optimist, skrev Svendsen til Aftenposten i en tekstmelding tirsdag formiddag.

– FIFA har tatt grep for fremtiden, men med tanke på VM i Russland og Qatar er det nok vanskelig å få gjort om på de beslutningene nå. Beklageligvis henger det et mistenksomhetens slør over disse mesterskapene.

FIFA-president Gianni Infantino har flere ganger hevdet at FIFA ikke har et korrupsjonsproblem.

– Jeg kan offisielt informere dere nå. Krisen er over, sa for eksempel Infantino i mai i fjor.

Det er imidlertid nok av dem som mener sannheten er en helt annen. Noen ubehagelige sannheter finnes trolig i de 430 sidene i «Garcia-rapporten».